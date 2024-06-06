本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新竹晴空匯火災
新聞專題
新竹晴空匯火災
首頁 / 政治

晴空匯火警釀2消防員殉職 監委要查是否落實安檢

2024/6/6 15:31（6/6 15:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北6日電）監委葉大華今天說，新竹市晴空匯大火釀2名消防員殉職，排煙設備為何無法正常運作，大樓電纜與管道間防火措施是否符合規範，新竹市府是否落實高樓層建物公安申報、安檢，已申請調查。

監察委員葉大華、王麗珍透過新聞稿表示，媒體報導，新竹市東區「豐邑晴空匯」社區大樓5月26日晚間發生火警，因社區排煙設備無法運作，導致大樓內部濃煙密布，造成2名消防員入室搶救，疑因空間迷航，氧氣耗盡，無法及時脫困而不幸殉職。

監委說，本案火災事故大樓是屋齡僅9年、樓高28層的建物，但排煙系統為何失靈，導致濃煙藉由管道間瀰漫各樓層、大樓內部管道間是否落實填塞、防火措施有無符合相關安全規範，都有待調查。

監委表示，此外，新竹市消防局火災搶救現場指揮調度是否合宜、是否落實3層安全管理機制、救災安全管制、無線電通訊是否完善，消防人員設備是否妥適，以確保消防人員救災及職業安全保障，也待進一步釐清。

監委指出，依建築技術規則規定，該大樓需設置緊急升降機，為何消防人員是徒步上高樓搶救，而非使用緊急升降機；新竹市政府是否落實高樓層建物的公安申報及安檢措施，對於高樓層建築的救災標準作業程序有無需精進及改善之處，相關情事因事涉消防人員救災安全及人民生命財產保障等議題，有深入調查瞭解必要。（編輯：林克倫）1130606

葉大華
未對性騷慣犯落實強化社安網計畫 監院糾正北市府今年已7起警察自殺案 監察院促警政署確實改善
王麗珍
監委巡察台北市 關注花蓮強震後南機場整宅公安台中捷運吊臂事故1死15傷 監院糾正中捷、勞動部職安署
新竹晴空匯火災
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.67
更多編輯台推薦新聞：