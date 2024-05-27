監委巡察台北市 關注花蓮強震後南機場整宅公安

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（中央社記者陳俊華台北27日電）監委王麗珍、王幼玲今天巡察台北市，關注近期「寶林茶室」食安事件處理狀況；另外，針對花蓮0403強震後南機場整建住宅的公共安全，並請北市府應妥善協助民眾，以減輕地震對當地生活的衝擊。

王麗珍、王幼玲透過新聞稿表示，今天上午前往南機場整宅視察，並聽取北市府簡報南機場整宅在花蓮強震後實際傷亡受損、救援安置、修復改建、公共安全及後續處理情形。

監委說，在六都中，台北市老舊房屋比例最高，且近期餘震不斷、極端天氣頻率增加，北市府對民眾、建築物安全，應進行各項災害應變及預防措施。

監委表示，針對北市府在強震後，如何協助民眾修復南機場整宅、救助金申請資格、南機場整宅公辦都更進度、弱勢族群在都更期間中繼安置及租金補貼等事項，請北市府提出相關說明，並提醒應妥善協助民眾，以減輕地震對當地生活衝擊。

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監委指出，今天下午到北市府衛生局檢驗科食安實驗室，實地瞭解台北市食品衛生安全檢驗、追蹤管理及相關作業程序，並聽取市府簡報近期處理食安事件情形。

監委表示，針對未登錄食品業者登錄平台、未投保產品責任保險、市府衛生局立即裁罰與限期改正的標準、每年稽查知名食品業者頻率，以及「寶林茶室」事件通報時間、問題來源、食安檢驗室內部管控等事項，提出多項詢問，並期勉北市府之後進行食因性疾病檢驗更加精進。（編輯：林克倫）1130527