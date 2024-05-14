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北士科案 議會專案小組要求北市府提供府級決策等細節

2024/5/14 14:57（5/14 15:22 更新）
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圖為北投士林科技園區T17土地。（中央社檔案照片）。
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（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市議會北士科案專案小組今天開會，要求市府應提供14場訪談潛在投資人會議紀錄、分開招標原因、府級決策等細節，下次開會24日前提供，議員指市府如擠牙膏給資料要檢討。

北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權招商案，爭議未止，台北市議會組專案小組調閱相關資料，今召開第2次會議，成員包含國民黨籍4人、民進黨籍3人、台灣民眾黨籍1人、新黨籍1人，共9人，召集人為國民黨籍議員張斯綱。

議員聚焦議題包含14場訪談投標廠商也就是潛在投資人的會議紀錄、府級決策內容如內簽由誰決定等、拆3塊基地招標等細節、元大人壽是否曾出席會議的紀錄等。

出席會議國民黨議員林杏兒說，依市府資料，北士科案民國109年4月第一次流標時，新光人壽就稱因量體大認為不應限制產業別，但其他投標業者都未提及，市府又稱104年曾委託顧問公司評估，為不跟內湖與南港科技園區競爭，把附近醫院較多的北士科訂為醫療產業區，但市府卻於110年3月推翻，根本不合理。

國民黨議員詹為元指出，市府提供資料應針對當時決策過程，若只有會議紀錄，是在浪費時間討論，市府資料未提供如會議紀錄及內簽等。台灣民眾黨議員黃瀞瑩也認為市府應提供資料，並包含14場訪談廠商會議紀錄。

民進黨議員簡舒培問及元大人壽是否派員出席相關會議。時任台北市產發局科技產業服務中心主任，現任工商服務科長許健輝答詢，北士科案在第2次流標後，市府有邀領標廠商洽談，調資料發現元大當時由公司員工領標。

他接著表示，當時由前副祕書長林育鴻主持會議後邀廠商洽談時，元大未給明確出席時間，因林副祕要求11月12日要訪談5家業者，依會議紀錄其中4家訪談結束，元大因未給時間就無後續，但12月14日接獲林副祕辦公室通知，16日要徵詢元大對北士科意見。

簡舒培追問如何知道領標的為元大員工，許健輝說，因與當時領取數位內容創新中心標案的是同一人。張斯綱問為何不以企業名義投標，許健輝答詢可能由公司決定。

民進黨議員林延鳳批評市府對相關會議紀錄有資料，卻如擠牙膏，經議員詢問才透露應檢討。產發局副局長吳欣珮答詢，將彙整資料後提供給議會專案小組。

專案小組召集人張斯綱決議，要求北市府在下次會議前提供包含14次訪談廠商會議紀錄等內容，並於下次會議24日召開前提供給議會。（編輯：張銘坤）1130514

#元大人壽
#張斯綱
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