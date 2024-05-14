議員指柯文哲助業者修標案 民眾黨：竹篙湊菜刀

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（中央社記者陳俊華台北14日電）台北市議員林延鳳今天說，前市長柯文哲任內在北士科第2次投標時，協助新光人壽修投標規定，卻被政風擋下。民眾黨發言人吳怡萱說，這就是過程，相關指控是「竹篙湊菜刀」催毀柯文哲人設。

名嘴李正皓日前公布3封台北市政府與元大人壽的電子郵件內容，並指元大人壽對北士科T17、18、19沒興趣，北市府二度邀約元大人壽開會，元大人壽僅以「本公司不參與後續投標作業，故本次的訪談將不參加」拒絕邀約。

民眾黨主席柯文哲上午參與台灣民眾黨立法院黨團會議，會後受訪表示，「不是啊，我怎麼會曉得，就看會議紀錄」，把所有會議紀錄，包括錄音檔都上網公開後再來處理，這樣每天東湊一個、西湊一個，怎麼回答。

吳怡萱受訪時則說，元大的確有傳電子郵件表示沒興趣，但當天訪談過程元大代表也確實有出席、簽到，就算對士北科沒興趣，他們還是有出席；既然沒有興趣，當然不會來領標。

另外，民進黨籍台北議員林延鳳今天指出，柯文哲市長任內在北士科第2次投標時，協助新光人壽修投標規定，盼讓新光醫院投標，最終被政風處科長認為可能獨厚特定申請人，擋下公文。

吳怡萱表示，這些就是一個過程，何來指控說這些就是要為新光量身訂做的細節，「都是竹篙湊菜刀」，隨便找很多事件裡面的其中一個事件來抹黑，現在議員關心柯文哲的人設有沒有被摧毀，比關心市政建設還要來的關注，拜託議員們不要再催毀柯文哲人設來墊高自己。

另外，柯文哲昨晚在YouTube節目「柯P揪時在」，針對北士科案說明，表示新光人壽的意見北市府都沒採用，而且權利金至少經過3家有國家證照的不動產估價師估算。民進黨籍台北市議員簡舒培今天質疑，柯文哲完全沒回答「為何T17、T18能免去投資計畫書」、「為何只聽新光人壽建議就改變招租策略」。

吳怡萱說，簡舒培是在挑戰民眾的智商，總是把過程當成結論，用斷章取義的方式誤導大眾，如果按照簡舒培的道理，其實新光的訪談紀錄，共提出好幾項需求，包含建議改為BOT模式、權利金下修、建議合併開發、地上權維持70年等，北市府基本上沒有採納。

對於簡舒培指3家不動產估價公司都推估，北士科土地平均地價呈現持續上漲。吳怡萱說，3家估價公司推估出來的結果，都是權利金要下修，簡舒培提出來的只是其中一個部分，但並不是結論，卻拿過程來誤導社會大眾。（編輯：蘇龍麒）1130514