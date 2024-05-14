北士科案 林延鳳指柯文哲助業者修標案被政風擋

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（中央社記者劉建邦台北14日電）北士科案，台北議員林延鳳指出，前市長柯文哲任內在北士科第2次投標時，協助新光人壽修投標規定，盼讓新光醫院投標，最終被政風處科長認為可能獨厚特定申請人，擋下公文。

北投士林科技園區T17、T18設定地上權招商案爭議未停。民進黨台北市議員林延鳳今天上午在議會開記者會時表示，調閱市府提供資料發現，針對北士科設定地上權案在民國109年8月14日的公文，新光人壽企圖要求前市府改招標規定。

林延鳳指出，此公文是由台北市產業發展局簽核針對北士科T16、T17、T18設定地上權案的公文，新光人壽提意見認為可把財團法人納入投標人資格及延長招商期間，因應當時標規提到智慧健康關聯產20%樓地板面積基準，且應包含醫療保健業，盼讓新光醫院參與標案。

她說，新壽提供給前市府建議包含因新光醫院須向衛生福利部申請並核准，建議針對投標能有足夠時間準備，且希望柯文哲市府可延長招商時間。

林延鳳表示，前市府當時回應給新壽內容答應配合，公文從時任產發局長到副秘書長林育鴻、秘書長陳志銘、副市長黃珊珊，並簽核至前市長柯文哲，最後由柯簽核決行，事後被時任政風處某科長認為不妥擋下公文。

她指出，政風處某科長當時在公文提到，若同意放寬投標人資格前提，無論維持或延長等標期皆有不同立場質疑，如維持現有等標期或有其他潛在投標人備標時間不足的質疑，而延長標期容易遭致有獨厚特定申請人質疑，建議此案維持原公告條件與等標期。

林延鳳說，政風處某科長發文後，事後卻連同產業局政風主任都被調職。柯文哲昨天透過網路節目說明北士科案提及未配合新壽，但從當時市府公文，可看出柯配合新壽修改標規，若不是被政風處科長擋住，恐連T16都被新壽拿下。

林延鳳表示，針對北士科案，柯文哲不要只會開直播卻提不出證據，認為是在閃避外界質疑，直言老狗玩不出新把戲，且資料發現顯示，新壽在109年7月22日及8月14日都有對標案提意見。

媒體詢問是否考量找前北市府副祕書長林育鴻到議會組成專案小組備詢。林延鳳說，不反對但要看專案小組內其他委員的意見，會朝向此方向。

此外，國民黨議員鍾小平在議會對北士科案開記者會時說，柯文哲在109年11月11日曾與新壽見面，後續新壽建議把T16、T17、T18分開招標，市府決定採納，質疑柯是在袒護新壽，且元大對此標案根本沒興趣。（編輯：方沛清）1130514