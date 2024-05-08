南港轉運站案柯文哲遭疑圖利財團 民眾黨：預設立場

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（中央社記者郭建伸台北8日電）民進黨台北市議員質疑南港轉運站案進度緩慢，且前台北市長柯文哲涉圖利財團。民眾黨發言人李有宜今天表示，議員遇到特定廠商就預設立場，無限上綱指控圖利，若質疑進度延遲，應督促現任蔣市府。

對於台北市議員質疑魚果市場和南港轉運站弊案，將演變成4、5大弊案，柯文哲今天受訪表示，「全天下哪有那麼多弊案」。

民進黨台北市議員林延鳳、顏若芳昨天指出，新光人壽得標的南港轉運站BOT案，不但工程進度延宕且車站占比僅8.12%，柯文哲涉圖利財團。台北市政府政風處允諾啟動調查。

李有宜今天透過聲明表示，不管是北士科還是南港轉運站，議員遇到特定廠商就預設立場，無限上綱指控圖利，編故事的功力實在令人佩服。若議員質疑廠商的工程進度延遲，請督促「現任」的蔣市府運用公權力，要求廠商如期改善。

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李有宜指出，南港轉運站BOT案於2022年11月開工，同年12月蔣萬安就任台北市長，議員也知道公共運輸處在今年2月21日要求新壽提「原興建期限之預定進度」，但新壽卻相應不理，也就表示該案若有工程遲延，蔣市府應該就契約的相關工程時程與罰則，追查並督促廠商進度。

李有宜表示，台北市政府已經換市長，請議員不要看到特定廠商就無限幻想，應該具體要求蔣市府硬起來，否則台北市民會很疑惑，議員是不是找錯人。（編輯：蘇志宗）1130508