北士科、京華城案 北檢他字案偵辦柯文哲列貪污被告

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）京華城改建案、北士科設定地上權案等爭議，近日遭民眾告發，台北地檢署今天表示，檢察官已分他字案，並指揮廉政署北調組偵辦，案由為貪污治罪條例，前台北市長柯文哲列被告。

台北市北投士林科技園區T17、T18地上權標案，近期引發外界關注，並遭多名跨黨派民意代表質疑租金問題、會議記錄涉嫌造假等疑慮；另一方面，台北市京華城容積率於柯文哲前市府任內暴增，遭質疑護航業者。

台北地檢署今天指出，關於京華城、北士科等案，日前遭民眾告發，檢察官已分他字案偵辦，案由為貪污治罪條例，柯文哲被列被告，由檢肅黑金專組檢察官林俊言負責，並指揮法務部廉政署北部地區調查組蒐證、調卷及了解中。（編輯：戴光育）1130502