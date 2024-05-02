柯文哲專簽交辦京華城容積案 北市都發局證實
2024/5/2 18:04（5/2 18:17 更新）
（中央社記者陳昱婷台北2日電）京華城改建案因以自創項目取得20%容積獎勵引發爭議，台北市議員簡舒培今天揭露，此案是前台北市長柯文哲接獲陳情後以專簽交辦都發局，都發局長王玉芬也證實此事。
民進黨台北市議員簡舒培今天出示2份市府專簽資料，顯示京華城在109年直接向台北市政府市長室陳情，柯文哲隔兩天就接受並交辦都市發展局處理；都發局最後公告以自創容積獎勵項目給予京華城20%容積獎勵前，還先以公文專簽方式提報柯文哲同意。
社民黨台北市議員苗博雅隨後在議會工務部門質詢時向王玉芬求證，王玉芬說，從資料上看，京華城當時確實有向市府聯繫，市府再往下交辦。
苗博雅追問，此案是否為柯文哲交辦。王玉芬點頭表示：「是」。
苗博雅再問政風處，有無掌握這些內簽。政風處回應，先前行政調查主要是針對公務人員是否依照法令及程序行政，「內簽部分可能都發局會比較清楚」，且台北地檢署已指揮廉政署偵辦此案，後續將配合司法機關調查。（編輯：張銘坤）1130502
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