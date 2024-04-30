京華城稱遭霸凌37年 北市：均依都市計畫程序辦理

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）京華城今天針對容積率案刊登廣告指出，無任何一任市長圖利京華城，只有京華城37年來被霸凌；北市府表示，均依都市計畫程序辦理，京華城自認受損也都已提起行政救濟。

台北市政府都市發展局表示，有關京華城歷次都市計畫公告案，市府均循都市計畫法定程序辦理；歷次都市計畫案經京華城認有損害權益部分，京華城也已提起行政救濟程序。

都發局表示，將尊重行政救濟相關審理，並依判決結果辦理。

另方面，台北市議會工務委員會今天上午召開會議，民進黨議員陳賢蔚指出，京華城不知道是太囂張還太委屈，竟指控遭霸凌37年，希望市府要替市民討公道，不要讓京華城得了便宜還賣乖，並問此案是否已移送調查；北市都發局長王玉芬則回應，市調處已調閱相關案卷。

社會民主黨籍議員苗博雅則說，京華城不符條件還有容積獎勵，還在說市府霸凌，根本是騎在市府頭上。

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台北市政府在前台北市長柯文哲任內，核定京華城原址細部計畫修訂案，自創「韌性城市貢獻」等核給20%容積獎勵，給予約5585坪容積樓地板面積，逾越上位法規容積率上限，北市府遭監察院糾正。民進黨也質疑柯文哲護航京華城改建案，並讓容積獎勵暴增到840%。

京華城容積率近期成為朝野攻防焦點，京華城今天於5大報刊登廣告，重申容積率取得過程一切合法，強調無任何一任市長圖利京華城，只有京華城37年來被霸凌，呼籲台北市長蔣萬安盡速將容積率案移送檢調。（編輯：蕭博文）1130430