北市議員指京華城等案應送檢方 政風處：仍在調查

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（中央社記者劉建邦台北26日電）台北市長蔣萬安日前提到京華城案、北士科地上權案有疑慮就送政風處調查。民進黨議員指出，政風處不應當首長擋箭牌，蒐集資料就送檢方；政風處表示，仍在調查，會依法辦理。

台北市議會民政委員會今天召開工作會報，由台北市政府秘書處、政風處等單位列席報告。民進黨議員洪健益質詢台智光案、北投士林科技園區T17、T18地上權招商案、京華城改建案後續。

洪健益詢問，台智光案是由北市政風處主動偵辦移送，還是檢廉先向政風處調資料。政風處長林炤宏答說，此案經調查後，都有配合檢方偵辦。

洪健益追問由哪個單位先主動偵辦，林炤宏說，先前有調查並跟檢廉聯繫，作業流程無法概分，等案件成熟後，都與檢廉相互溝通包含相關法律要件等內容。

洪健益質疑為何台北市政風處不願明說並追問北士科地上權招商案後續，林炤宏答詢說，此案有持續調查，目前是主動了解。

洪健益問及京華城改建案表示，台北市政風處是否在監察院糾正案前就開始調查。林炤宏說，此案從去年底至今年初開始蒐集資料，監察院糾正報告有提供思考方向。

林炤宏指出，有些案件若市長未要求，在政風處職責範圍內會調查了解，若涉及明顯不法，偵辦程序不見得要跟市長報告。

民進黨議員劉耀仁追問同議題時說，北市副市長李四川提及北士科地上權招商案有大小眼，代表市府態度已定調，但政風處向來是首長擋箭牌，每次發生重大案件，首長就稱交政風處調查，但政風處有人力不足等情形，若政風處針對此案有查獲不法證據就直接移送檢方偵辦。

劉耀仁表示，如京華城案，認為北市府不敢要求政風處續辦，若政風處有能力不足情形，就直接把此案相關資料移送檢方調查。林炤宏回應，會依調查程序依法辦理。

林炤宏會後接受聯訪指出，京華城案及北士科案都已在蒐集資料，虛心接受議員建議，會努力執行權責，與檢方都有保持聯繫管道，2案雖有疑點，但不能認為是不法，須等查證結果，蒐集資料後送台北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1130426