北市議會成立專案小組 追查北士科、京華城案

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（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市議會藍綠議員提案成立北士科、京華城案專案小組，今天經政黨協商決議通過；依提案內容，專案小組可訪談前市長柯文哲等人，但仍須專案小組討論後決定調查細節。

另方面，政黨協商也要求市長蔣萬安於5月10日到議會進行4項專案報告，包含大巨蛋BOT案因應及檢討作為、北士科地上權招商案、監察院認定京華城容積違失案、台智光解約後續進度及備援應變報告。

台北市議會下午召開定期大會，會後針對議員提案要求成立北士科、京華城專案小組，及要求蔣萬安專案報告等案，進行政黨協商。

根據議事資料，藍綠多名議員提案，針對北投士林科學園區T16、T17、T18市有土地設定地上權招商案、京華城改建案，成立專案調查小組。

提案內容指出，依議會專案小組設置及處理辦法規定，為審查議案或對某一案件或問題認有專案研究或對外調查必要者，得經大會議決通過成立專案小組，建議針對前市長柯文哲及相關局處官員進行訪談並調閱資料，檢討北士科地上權招商案、京華城改建案的行政責任。

市議會今天經政黨協商後，決議針對北士科地上權招商、京華城等2案，各成立9人專案小組，議會各黨團在5月1日前應提供名單，人選部分包含國民黨4人、民進黨3人、民眾黨1人、其他政黨及無黨籍1人。

北市議會過去針對重大市政議題成立4次專案小組，包含民國111年間針對前勞動局長陳信瑜涉行政不中立、102年間的台北車站特定專用區C1與D1基地開發案、99年間台北捷運文湖線、92年市府處理SARS事件。

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民進黨日前質疑前台北市長柯文哲護航京華城改建案，讓原本560%容積獎勵暴增到840%，並給予約5585坪容積樓地板面積，逾越上位法規容積率上限，監察院1月糾正北市府。

民進黨台北市議員林延鳳日前質疑，柯文哲涉替業者開小門，未要求提供投資報告書，讓新光人壽以新台幣44億元取得北士科T17、T18地上權標案，但T17、T18至今依舊蕭條、雜草叢生，反觀北士科T16土地，得標業者已著手興建且規劃企業總部進駐。（編輯：蕭博文）1130424