廣慈社宅D區電梯故障 議員轟洗水塔無人監督惹禍

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北3日電）北市廣慈社宅D區4台電梯昨因進水全故障；議員揭露是因工人清洗水塔完沒有手動調回設定且無人監督，批住都中心狀況外；市長蔣萬安允諾補償住戶並看是否究責廠商。

北市昨天下大雨，民進黨議員陳怡君指出廣慈社宅D區電梯進水，4台電梯通通故障而無法使用，造成住戶通行困擾，部分長者住戶甚至因此而不敢出門。

民進黨議員洪健益今在市政總質詢上表示，電梯故障原因是工人清洗水塔時因水壓不夠，改成手動，結果清洗完要手動恢復水壓時現場竟無人監督，水溢出浸濕電線、纜線才釀禍。

洪健益說，這不僅讓住戶上下樓不方便、外送拒單，遑論身心障礙者進出，批物業管理公司失職，且260戶住戶，住都中心卻採登記制送食物，只送了60戶，批住都中心不食人間煙火，要求市府懲處廠商及補償住戶。

市長蔣萬安允諾會檢視合約、釐清責任，也會參考過去經驗如東明社宅電梯故障時的處理方式，處罰廠商並減免租金等。

都發局則以新聞稿表示，昨天台北住都中心接獲通知後，即刻責成物業廠商、電梯廠商及機電人員於現場緊急處理，以大型風扇加速風乾後進行檢修。今天上午5時完成1台電梯修復，開放供住戶搭乘，其餘各台陸續檢修中，預計5日全部恢復運作。

都發局說，今早9時，經都發局、住都中心、營造廠商、電梯廠商至社宅現場會勘後，研判本次進水因5月底社宅頂樓水塔清洗完後，系統在補水過程中發生溢水，並因排水宣洩不及致流入梯廳，尚需釐清為設備故障或人為操作不當。

都發局已要求廠商以1週時間觀察設備運作情形，若經釐清為人為疏失，將依契約規定追究廠商責任。

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台北住都中心表示，本次停機影響住戶260戶，其中獨居長者9戶，行動不便者6戶，昨晚已協助有需要的住戶提供晚餐，今早也提供早餐，如有外送需求也請物業人員協助送達，致力減少不便，同時提供住戶及時協助，將與都發局研議住戶補償方案，儘速確認後提出。

為避免類似情況再發生，台北住都中心將建立SOP，未來社宅水塔清洗完畢後，將請物業廠商安排人員在現場確認水塔補水完成，且所有系統復歸正確後回報中心，且確認住戶可正常使用後，現場人員才可離開。（編輯：方沛清）1130603