本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
更新／基隆潮境公園路口山崩 波及9車人員全脫困2送醫
首頁 / 地方

議員追問北市第三副市長人選 蔣萬安：持續徵詢

2024/6/3 16:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸、陳怡璇台北3日電）台北市第三副市長人選遲無下文，市議員陳宥丞今天質詢時希望盡快找到人選，並詢問有無請輝達執行長黃仁勳幫忙推薦人才。市長蔣萬安說，一直在徵詢，希望盡快找到。

台北市議會今天進行市政總質詢，民眾黨台北市議員陳宥丞質詢問到，對於台北市副市長李四川、林奕華，個人都相當尊重，但隨著台北市去年2月缺工6800人、今年則超過7000人，所有人都在問「第三副市長在哪裡」，自己也對此詢問多次。

陳宥丞指出，針對第三副市長問題，蔣萬安去年曾說這事涉中央，如今北市人口提升已做到了、自主權也拿到手了，由於蔣萬安近日曾和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳碰面，有無請黃仁勳幫忙推薦人才。另外，國民黨市議員秦慧珠建議找黃仁勳當市政顧問，蔣萬安是否有詢問。

蔣萬安答詢表示，當然很希望能和輝達有很多合作，人選部分一直有在徵詢中，希望能盡快找到第三副市長。

陳宥丞追問，先前蔣萬安曾說有5個口袋人選，如今看來可能告吹，並詢問現場官員有無人被徵詢過，但無人舉手。隨即現場點名台北市觀傳局長王秋冬、研考會主委俞振華備詢，詢問2人有無被諮詢過擔任第三副市長，2人都答說「沒有」。

陳宥丞緊接著又追問，若蔣萬安希望王秋冬、俞振華來幫忙，是否願意。俞振華表示，此為市長職權；王秋冬也說，目前將現有工作做好比較重要。

陳宥丞最後表示，這個芭樂票已經等了2年，疫情過後北市人口明顯成長，目前2個副市長撐得很辛苦，希望盡快找到第三副市長分擔，對於王秋冬、俞振華這2個人選，他個人不反對。（編輯：李錫璋）1130603

蔣萬安
黃埔建軍百年活動雨勢過大舞台倒塌 1人頭部受傷送醫彩虹盃公益羽球賽報名人數暴增 彰顯台灣重視性別平權
陳宥丞
雙城論壇續辦爭議 北市民眾黨團：秉持對等交流北市議會台智光案9人調查小組出爐 10天內開會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.64
更多編輯台推薦新聞：