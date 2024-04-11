綠要柯文哲交代京華城案爭議 民眾黨：紀錄都有上網

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（中央社記者葉素萍、郭建伸台北11日電）民進黨今天質疑，前台北市長柯文哲護航京華城改建案，從原本560%的容積獎勵暴增到840%，形同送上百億大禮包，連監察院都認定有重大違失，呼籲現任市長蔣萬安嚴辦相關人員，並喊話柯文哲立即交代清楚京華城容積獎勵爭議。

民眾黨發言人吳怡萱回應，京華城案從都委會到審議過程，相關會議紀錄都有公告，上網可以查看，都委會決議採取合議制，一切合乎程序，若有其他疑問歡迎送檢調釐清。

台北市政府在前台北市長柯文哲任內，核定京華城原址細部計畫修訂案，自創「韌性城市貢獻」等核給20%容積獎勵，給予約5585坪容積樓地板面積，逾越上位法規容積率上限，北市府1月遭監察院糾正。

民進黨發言人吳崢、卓冠廷、台北市議員許淑華今天在民進黨中央黨部召開「京華城都更案，柯文哲圖利財團400億？蔣萬安不管？」記者會。

吳崢表示，柯文哲在市長任內疑似護航威京集團，給京華城史上最高840%容積率，送上百億大禮包。當年因京華城逐年沒落，想原地重建為頂級商辦園區，歷經郝龍斌、柯文哲兩任市府時期，容積率從392%一路飆升到840%。

吳崢說，最誇張的是柯市府自創辦法，平白額外贈送20%的容積獎勵給京華城，創下台北市前無古人、後無來者的最優渥待遇，如今被監察院認證違法，讓人質疑為何台北市政府如此獨厚京華城。

許淑華指出，整個京華城案可以看出政商關係綿密，京華城在這種政商關係下，一路前後加總額外獲得2萬坪，市價超過400億元。

許淑華說，市府給京華城2萬坪面積，但市府卻只獲得停車回饋充電汽車90格、機車76格，認養復盛公園50年，提供242坪公益空間，周邊路面、人行道改善，誇張至極。

卓冠廷質疑，監察院點出柯市府疏失且有違法之虞，但蔣萬安至今不敢辦，是不是因為京華城與國民黨的關係匪淺。

卓冠廷表示，面對柯文哲時期違法亂紀容積大放送，蔣萬安不能因為京華城跟國民黨政治人物的關係，遲遲不敢徹查，呼籲蔣萬安好好面對京華城的爭議。（編輯：翟思嘉）1130411