柯文哲稱北士科案沒問題 蔣萬安：各界有疑慮

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）前台北市長柯文哲任內通過的北士科設定地上權案屢遭藍綠議員質疑，他今天強調此案沒有問題，不過台北市長蔣萬安說，各界對當時決策過程有疑慮，已請政風處調查。

柯文哲今天表示，他非常清楚北投士林科技園區設定地上權招商案沒有問題，外界如果要罵人，應先講出哪裡有問題。

蔣萬安今天出席台北市113年度水災防汛搶險演習前接受媒體聯訪表示，各界對北士科當時決策過程有疑慮，甚至對於權利金單坪價格也有質疑。

他說，前任市府或許清楚知道是否有問題，但現任市府的立場就是請政風處調查，該怎麼辦就怎麼辦，沒有問題也是還當事人清白。

此外，民眾黨台北市議員黃瀞瑩針對台智光案表示，政風處長林炤宏親口對她說「沒有要啟動行政調查」，因為「檢調已經在偵辦」，讓她質疑蔣萬安稱已要求政風處調查是在說謊。

蔣萬安回應，黃瀞瑩可能有誤解，台智光案最早就是政風處先啟動調查，搜集相關證據後移送檢調偵辦，其他各界關心的案子，他也已經請政風處著手調查。

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媒體詢問，是否會要求政風處約談柯文哲。蔣萬安指出，政風處調查會有一定程序，市府尊重調查過程，也一定會給予空間進行公正、客觀的調查。

另一方面，媒體詢問蔣萬安對死刑存廢的態度。蔣萬安表示，憲法法庭能對此議題進行實質討論或思辨都是好事，但不應倉促行事，因為台灣超過7成民眾反對廢除死刑，「我認為台灣目前並沒有廢除死刑的條件」。（編輯：張銘坤）1130423