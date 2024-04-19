邱泰源將接掌衛福部 薛瑞元：可期待是好部長

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（中央社記者郭建伸台北19日電）台大醫學院醫學系名譽教授邱泰源將出任衛福部長。現任衛福部長薛瑞元今天表示，邱泰源擔任立委8年期間都在立法院社會福利及衛生環境委員會，熟悉衛福部業務，可以期待邱泰源是好部長。

內定行政院長卓榮泰今天公布第4波人事，包括環境部長彭啟明、衛福部長邱泰源、勞動部長何佩珊、原民會主委曾智勇、客委會主委古秀妃。

立法院厚生會今天舉行第32屆厚生會會長交接典禮，由原任厚生會會長吳玉琴交接印信給新任會長、國民黨立委萬美玲，包含行政院長陳建仁、立法院長韓國瑜、衛福部長薛瑞元等人都到場。

由於前立委邱泰源將接任衛福部長，薛瑞元即將卸任衛福部長，今天厚生會交接典禮上朝野立委紛紛與薛瑞元合影致意。國民黨立委王育敏說，薛瑞元非常優秀認真，感謝他過去辛勞，希望下一任部長比現任更優秀。

萬美玲則在致詞打趣說，薛瑞元今天進入會場就笑得很燦爛，心情應該特別輕鬆，其中一個原因是看到厚生會仍蓬勃發展，其二是即將交棒、卸下重擔，但她仍期待薛瑞元在醫療衛環領域有所發揮。

媒體詢問薛瑞元如何看待邱泰源為內定衛福部長。薛瑞元表示，邱泰源擔任立委8年期間都在立法院社會福利及衛生環境委員會，熟悉衛福部業務，可以期待邱泰源是好部長。

媒體詢問下任衛福部長的首要任務為何。薛瑞元笑說，衛福部每個業務都是首要任務。

談及卸任後下一步，薛瑞元表示，他將歸建回雙和醫院，但不確定是否會看診，因為已經離開醫院好一陣子。（編輯：翟思嘉）1130419