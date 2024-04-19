被蔡總統提及接外交部長 林佳龍：不小心先曝光

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（中央社記者林巧璉高雄19日電）總統蔡英文日前接見紐西蘭國會訪問團時，透露總統府秘書長林佳龍是下一任外交部長。林佳龍今天笑說，「我的職務不小心先被曝光」，不論在什麼位置都是台灣隊，會為台灣隊加分。

林佳龍今天至高雄參加高雄醫學大學「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地」開幕典禮，林佳龍致詞時說，今早收到衛福部長等新內閣人事簡訊，「我應該沒替他先宣布，因為我有收到簡訊，不像我的職務不小心先曝光。」

典禮後林佳龍接受媒體聯訪，被問及稍早致詞內容是否等同證實他已確定接下外交部長。林佳龍說，尊重總統職權，好像下一輪才會公布國安團隊的完整名單。

林佳龍也笑著說，「我們都是台灣隊，我們的隊長安排我在哪個位置，我就是發揮團隊精神，為台灣隊來加分。」

媒體也問林佳龍將任外交部長後，是否影響到他日後若想再投入縣市長選舉的布局。林佳龍說，做什麼像什麼，任何公職就是人民對政府權力的付託，「我們就是把事情做好」。

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林佳龍也說，至於政黨政治或選舉是民主政治的一環，就政府職務來說就是為民服務，把自己職權工作做好才是最重要。至於是否再投入下屆雙北市長選舉，林佳龍則說，台灣才剛選完，離下次選舉還很久，希望給新政府一點時間組織新內閣，讓新團隊上手為民服務。

近期民進黨各地黨部主委改選，媒體問「正國會似乎處於劣勢」，林佳龍回應，民進黨是一個民主的政黨，不管黨職或公職選舉都有民主競爭，「大家既競爭又合作，大家都很認同這樣的文化」，經這樣過程產生的人選才會團結，一起追求勝利。（編輯：謝雅竹）1130419