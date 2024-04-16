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蔡總統接見外賓 提及林佳龍接外交部長、吳釗燮轉國安會秘書長

2024/4/16 14:15（4/16 15:12 更新）
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總統蔡英文（前中）16日接見紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台團，介紹陪同接見的總統府秘書長林佳龍（右2）、外交部長吳釗燮（右1）時，提及林佳龍是下一任的外交部長，吳釗燮是未來的國安會秘書長。中央社記者鄭傑文攝 113年4月16日
總統蔡英文（前中）16日接見紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台團，介紹陪同接見的總統府秘書長林佳龍（右2）、外交部長吳釗燮（右1）時，提及林佳龍是下一任的外交部長，吳釗燮是未來的國安會秘書長。中央社記者鄭傑文攝 113年4月16日
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（中央社記者吳書緯、賴于榛台北16日電）總統蔡英文今天接見紐西蘭國會跨黨派友台小組訪問團，介紹陪同接見的總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮時，提及林佳龍是下一任的外交部長，吳釗燮是未來的國安會秘書長。

由於總統當選人賴清德

賴清德小檔案

  • 中華民國第16任總統當選人
  • 生日：1959年10月6日
  • 出生地：新北市
  • 學歷：
    台灣大學復健學系
    美國哈佛大學公共衛生碩士
  • 經歷：
    中華民國第15任副總統
    行政院長
    台南市長
    第4、5、6、7屆立法委員
    國大代表
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、內定行政院長卓榮泰

卓榮泰小檔案

  • 生日：1959年1月22日
  • 出生地：台中市
  • 學歷：中興大學法律系
  • 經歷：台北市議員、立法委員、總統府特任副秘書長、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席
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都尚未宣布國安會秘書長、外交部長人事案，蔡總統今天介紹林佳龍

林佳龍小檔案

  • 生日：1964年2月13日
  • 出生地：台北市
  • 學歷：美國耶魯大學政治學博士、政治學碩士與人文哲學碩士，國立台灣大學政治學碩士              
  • 經歷：總統府秘書長、交通部長、台中市長、立法委員、行政院新聞局長、國安會議諮詢委員、國大代表
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吳釗燮

吳釗燮小檔案

  • 出生：1954年10月31日
  • 現職：外交部長
  • 學歷：美國俄亥俄州立大學政治學博士、美國密蘇里大學政治學碩士、政治大學政治學系學士
  • 經歷：總統府秘書長、國家安全會議秘書長、民主進步黨秘書長、民主進步黨政策委員會執行長、民主進步黨駐美國代表、駐美國代表、大陸委員會主任委員
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的未來職務，引發關注。總統府官員說，任何人事的正式宣布，都以當選人團隊公布為準。

蔡總統今天上午在總統府接見紐西蘭國會跨黨派友台小組訪問團，訪團由紐西蘭國會「社會服務暨社區服務委員會」主席穆尼（Joseph Mooney）及「跨黨派友台小組」共同主席李瑞（Ingrid Leary，另譯：萊瑞）、賽爾沙（Jenny Salesa）等6位議員組成；總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮等人陪同接見。

蔡總統致詞指出，紐西蘭和台灣都是堅持自由人權的民主國家，在追求和平及繁榮目標上，更是不分黨派，這幾年來，印太區域的地緣政治和經濟面臨許多挑戰，民主國家更要團結一致加強合作，共同維護區域和平穩定。

蔡總統說，這幾年來，台灣和紐西蘭的經貿關係越來越密切，來自紐西蘭的櫻桃、奇異果和乳製品，都很受到台灣人民的喜愛，紐西蘭政府上週開放進口台灣鳳梨，這不僅是台灣優質農產品開拓國際市場的重大突破，也是雙邊深化合作關係重要成果。

蔡總統表示，鳳梨在台灣是興旺的象徵，感謝訪台議員以行動支持台灣，也期待未來大家的協助，讓台灣和紐西蘭在數位經濟、原民文化、潔淨能源等領域交流，會越來越旺盛。

穆尼致詞表示，台灣和紐西蘭都是蓬勃發展的民主，希望可以更加了解台灣的民主制度，尤其是現在局面面臨非常多挑戰，希望可以維護這個區域的和平與繁榮。

穆尼指出，蔡總統提到潔淨能源，這是他個人覺得紐西蘭對台灣能有更多貢獻之處，紐西蘭在地熱能源方面擁有非常多技術，此次訪台也有參觀台灣地熱能源設施，這是讓兩國可以發展相關技術和能力的機會。（編輯：謝佳珍）1130416

總統蔡英文（右3）16日在總統府由總統府秘書長林佳龍（右2）、外交部長吳釗燮（右1）、駐紐西蘭代表歐江安（左1）陪同，接見紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台團，訪團成員現場獻唱毛利語歌曲。中央社記者鄭傑文攝 113年4月16日
總統蔡英文（右3）16日在總統府由總統府秘書長林佳龍（右2）、外交部長吳釗燮（右1）、駐紐西蘭代表歐江安（左1）陪同，接見紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台團，訪團成員現場獻唱毛利語歌曲。中央社記者鄭傑文攝 113年4月16日
總統蔡英文（左7）16日接見紐西蘭國會跨黨派友台小組訪問團，總統府秘書長林佳龍（左6）、外交部長吳釗燮（左4）陪同接見。（總統府提供）
總統蔡英文（左7）16日接見紐西蘭國會跨黨派友台小組訪問團，總統府秘書長林佳龍（左6）、外交部長吳釗燮（左4）陪同接見。（總統府提供）
#台灣
#吳釗燮
#林佳龍
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