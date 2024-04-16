蔡總統接見外賓 提及林佳龍接外交部長、吳釗燮轉國安會秘書長

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（中央社記者吳書緯、賴于榛台北16日電）總統蔡英文今天接見紐西蘭國會跨黨派友台小組訪問團，介紹陪同接見的總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮時，提及林佳龍是下一任的外交部長，吳釗燮是未來的國安會秘書長。

由於總統當選人 賴清德 賴清德小檔案 中華民國第16任總統當選人

生日：1959年10月6日

出生地：新北市

學歷：

台灣大學復健學系

美國哈佛大學公共衛生碩士

台灣大學復健學系 美國哈佛大學公共衛生碩士 經歷：

中華民國第15任副總統

行政院長

台南市長

第4、5、6、7屆立法委員

國大代表 看更多 關閉 、內定行政院長 卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：1959年1月22日

出生地：台中市

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、 總統府特任副秘書長、 行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 都尚未宣布國安會秘書長、外交部長人事案，蔡總統今天介紹 林佳龍 林佳龍小檔案 生日：1964年2月13日

出生地：台北市

學歷：美國耶魯大學政治學博士、政治學碩士與人文哲學碩士，國立台灣大學政治學碩士

經歷：總統府秘書長、交通部長、台中市長、立法委員、行政院新聞局長、國安會議諮詢委員、國大代表 看更多 關閉 、 吳釗燮 吳釗燮小檔案 出生：1954年10月31日

現職：外交部長

學歷：美國俄亥俄州立大學政治學博士、美國密蘇里大學政治學碩士、政治大學政治學系學士

經歷：總統府秘書長、國家安全會議秘書長、民主進步黨秘書長、民主進步黨政策委員會執行長、民主進步黨駐美國代表、駐美國代表、大陸委員會主任委員 看更多 關閉 的未來職務，引發關注。總統府官員說，任何人事的正式宣布，都以當選人團隊公布為準。

蔡總統今天上午在總統府接見紐西蘭國會跨黨派友台小組訪問團，訪團由紐西蘭國會「社會服務暨社區服務委員會」主席穆尼（Joseph Mooney）及「跨黨派友台小組」共同主席李瑞（Ingrid Leary，另譯：萊瑞）、賽爾沙（Jenny Salesa）等6位議員組成；總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮等人陪同接見。

蔡總統致詞指出，紐西蘭和台灣都是堅持自由人權的民主國家，在追求和平及繁榮目標上，更是不分黨派，這幾年來，印太區域的地緣政治和經濟面臨許多挑戰，民主國家更要團結一致加強合作，共同維護區域和平穩定。

蔡總統說，這幾年來，台灣和紐西蘭的經貿關係越來越密切，來自紐西蘭的櫻桃、奇異果和乳製品，都很受到台灣人民的喜愛，紐西蘭政府上週開放進口台灣鳳梨，這不僅是台灣優質農產品開拓國際市場的重大突破，也是雙邊深化合作關係重要成果。

蔡總統表示，鳳梨在台灣是興旺的象徵，感謝訪台議員以行動支持台灣，也期待未來大家的協助，讓台灣和紐西蘭在數位經濟、原民文化、潔淨能源等領域交流，會越來越旺盛。

穆尼致詞表示，台灣和紐西蘭都是蓬勃發展的民主，希望可以更加了解台灣的民主制度，尤其是現在局面面臨非常多挑戰，希望可以維護這個區域的和平與繁榮。

穆尼指出，蔡總統提到潔淨能源，這是他個人覺得紐西蘭對台灣能有更多貢獻之處，紐西蘭在地熱能源方面擁有非常多技術，此次訪台也有參觀台灣地熱能源設施，這是讓兩國可以發展相關技術和能力的機會。（編輯：謝佳珍）1130416

總統蔡英文（右3）16日在總統府由總統府秘書長林佳龍（右2）、外交部長吳釗燮（右1）、駐紐西蘭代表歐江安（左1）陪同，接見紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台團，訪團成員現場獻唱毛利語歌曲。中央社記者鄭傑文攝 113年4月16日