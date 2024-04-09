台灣鳳梨經8年努力前進紐西蘭 水果外銷再傳捷報

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（中央社記者吳欣紜台北9日電）台灣積極開拓水果外銷市場，農業部今天宣布，台灣與紐西蘭雙方簽署「台灣蔬果輸紐輸出計畫」，台灣鳳梨即日起可輸往紐西蘭。

農業部今天發布新聞稿宣布，台灣與紐西蘭今天在台紐經濟合作協定（ANZTEC）食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施聯合管理委員會（SPS JMC）會議簽署「台灣蔬果輸紐輸出計畫」，讓台灣鳳梨即日起可輸入紐西蘭。

農業部表示，為拓展台灣鳳梨外銷市場，台灣從民國106年開始整備鳳梨鮮果實生產栽培、氣候、有害生物、採後處理流程及外銷實績等資料向紐西蘭申請市場檢疫准入，歷經近8年諮商努力並依紐方要求補充資料，終於成功促成輸出計畫簽署。

農業部指出，依據計畫內容，輸紐西蘭的鳳梨須採系統性管理措施，並於綠熟期採收，貨品生產、採收、處理、運輸流程都須保留紀錄可供追溯，且每年度輸出季前應辦理教育訓練，輸出的鳳梨應去除冠芽，並於輸出檢疫時取樣600顆，確認貨物沒有罹染紐西蘭關切有害生物。

農業部表示，鳳梨為台灣重要外銷旗艦果品，具香氣濃郁、甜美多汁等特性，深受國內外市場喜愛，台灣鳳梨品種多樣，農民運用不同產區、品種及搭配產期調節技術，可周年生產。

農業部也說，目前台灣鳳梨可輸銷加拿大、日本、韓國、澳大利亞、香港、新加坡、馬來西亞、澳門、汶萊、阿拉伯聯合大公國、巴林、印尼、帛琉、關島、馬紹爾、荷蘭及俄羅斯等國家地區，紐西蘭開放台灣鳳梨鮮果實輸入，將擴大鳳梨外銷市場版圖。（編輯：張雅淨）1130409