「水果外交」強化台斐關係 智慧農場5月啟用

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（中央社記者楊淳卉雪梨14日專電）台灣於斐濟推動「水果外交」以先進技術支持斐濟農業，今年5月將於斐濟首都蘇瓦啟用全新智慧農場。日本媒體也報導盛讚，水果外交有助台灣增進與太平洋島國關係。

「日本經濟新聞」駐澳大利亞支局長今橋瑠璃華（Rurika Imahashi）日前採訪駐斐濟台北商務辦事處位於首都蘇瓦（Suva）的農技團新智慧農場，報導台灣多年「水果外交」耕耘有成，獲斐濟農民巨大迴響。這篇以「台灣以水果外交建立與島國關係」為題的報導指出，農技團與當地農民交流台灣先進技術，有效增加當地農民收入。

帛琉國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）在報導中受訪表示，台灣與帛琉建立外交關係前，台灣在帛琉也有相似的農業技術支持。

駐斐濟代表陳盈連受訪時表示，台灣與斐濟雖無正式外交關係，但無礙兩國深化各領域合作交流；台灣農技團將利用先進技術，支持斐濟的農業發展並提升農作產能及品質。蘇瓦新智慧農場占地約3公頃，除有火龍果和番石榴示範農地外，另建有智能溫室及研究實驗室，以優化種植環境。

長年受台灣農技團輔導的斐濟農民Josh Tulele受訪時盛讚台灣精緻農業技術先進，他表示，家中20多名親戚現均已投入火龍果和番石榴種植及銷售，對提升家計收入成果顯著，希望將這項種植技術推廣給更多當地農民，未來能夠將產品出口到其他國家。

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台灣於斐濟獨立翌年1971年在蘇瓦設館，並於1978年成立農技團，近年協助農民生產番石榴及火龍果等高經濟價值作物，更教導農民行銷推廣產品及建立出口通路等事宜。農技團在斐濟北區苒伯尼（Caboni）也設有水產養殖站，積極推動水產養殖計畫，繁殖白蝦苗及虱目魚、烏魚、石斑、臭肚等魚苗，輔導農民養殖技術以改善生計，多年經營下成效卓著。

台灣近年在蘇瓦設立全新智慧農場，預計今年5月正式啟用。農場設有組織培養實驗室，將大量生產種苗，除協助斐濟振興香蕉產業，以利外銷外，同時計劃生產新品種芋頭等作物，積極維護斐濟與太平洋區域在氣候變遷危機下之糧食安全。（編輯：陳慧萍）1130214