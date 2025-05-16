邀捐贈者回娘家 台博館微型展見證物件生命歷程

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（中央社記者王寶兒台北16日電）從標本到建築師手繪圖，台博館即日起推出微型展，今天邀請2019年以來的捐贈者「回娘家」，見證物件從個人回憶轉化為公共記憶的過程，文化部長李遠捐贈的茅野正名手繪素描也在其中。

國立台灣博物館今天舉行「物件的記憶—家藏、捐贈與新生」微型展開幕記者會，邀請多名捐贈者親臨現場，由文化部常務次長徐宜君及台博館長陳登欽代表向所有捐贈者致謝，捐贈者黃銘志、林千翔及林慶棻等人也分享捐贈品背後的故事。

徐宜君致詞表示，博物館預算有限，但透過大家的捐贈，讓博物館得以有更豐富的館藏提供全民接近文化，同時藉由捐贈者捐贈的物件，讓更多人可以看到台灣不同文化的面貌，包括自然史、人類學、建築等。

陳登欽以台博館現正展出的「偶」特展為例，他說，「偶」展覽源於藏家林經甫捐贈的1萬多件戲偶藏品，展覽喚起文化部長李遠記憶，進而捐贈父親收藏圖繪，捐贈後才發現圖繪主角就是台博館內的藏品，「歷史不知道什麼時候會忽然和你相遇，今日的捐贈行動，都是對歷史的敬意，也是文化的接力。」

台博館目前館藏文物及標本逾13萬件，其中「捐贈品」多達26447件，占整體館藏近20%，另收藏建築圖13萬3000餘件，全數為捐贈品，是博物館典藏的重要來源。2019年迄今獲贈的文物、標本約15157件，建築書圖約14,835件/面。

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微型展精選2019年以來捐贈物件展出，展品橫跨人文與自然領域，包含樺山資紀總督的掛軸、2022年發表的新種－猶加敦深水蝨正模式標本及建築師王秀蓮手繪建築圖等。

「物件的記憶」微型展即日起於台博館本館展出至25日止，響應518國際博物館日，台博館於5月17日及18日提供免票入館，並有親子工作坊、外語散步導覽、環境教育課程、環境議題影展等多元活動。（編輯：張銘坤）1140516