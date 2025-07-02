加薩民防局：以色列空襲造成至少14人喪命

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（中央社加薩市2日綜合外電報導）加薩民防局說，以色列今天的空襲造成至少14人死亡。在此同時，美國總統川普呼籲巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）同意為期60天的停火協議。

法新社報導，經過近21個月的戰爭後，擁有200多萬人口的加薩走廊人道情勢已極為嚴峻。以色列軍方本週表示，他們已擴大軍事行動。

今天在加薩南部，民防局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，以色列空襲擊中位於沿海馬瓦希區（Al-Mawasi）流離失所者居住的帳篷，造成同一家族5人喪生，另有數人受傷。

法新社從附近汗尤尼斯市（Khan Younis）納瑟醫院（Nasser Hospital）拍攝的照片顯示，醫護人員正在救治渾身是血的兒童。

有些人看起來很害怕，而有些人則躺在醫院的病床上，身上的繃帶和衣服上可見血跡斑斑。

儘管以色列在2023年12月宣布馬瓦希區為安全區，但它仍不斷遭到以色列的襲擊。

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在更北的地方，巴薩爾說，以色列在加薩市的一次黎明前空襲擊中一棟住宅，造成同一家族4人喪生。而在中部的迪爾巴拉（Deir el-Balah）一棟房屋裡，另有5人死於一次無人機襲擊。

由於加薩的媒體管制以及許多地區難以進入，法新社無法獨立核實救援人員提供的傷亡人數和詳細資訊。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140702