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中職明星賽人氣旺 19、20日皆滿場擠爆大巨蛋

2025/7/2 15:05
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（中央社記者楊啟芳台北2日電）中華職棒明星賽票房旺，開賣當天就已完售，在韓國人氣女團成員MINNIE擔任嘉賓的加持下，加開外野席次也被秒殺，確定2天都滿場總計8萬人，現在已經完全買不到票。

今年中職明星賽將於19、20日在台北大巨蛋登場，門票於6月25日開賣1小時就完售、銷售總額突破7萬張，超越去年明星賽2天合計6萬2354人次入場，成為史上明星賽觀眾新高紀錄。

中職在6月29日中午加賣明星賽外野L2同樂區席次，結果昨天一公布賽後表演藝人名單，19日由歌手蕭煌奇、創作天后蔡健雅領銜，20日邀請韓國超人氣女團i-dle成員MINNIE率領專業舞團演出，剩餘票券就被秒殺，預估2天總計有8萬人擠爆台北大巨蛋。

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這次中職明星賽的熱度引起相當多討論，包括許多球迷、歌迷都哀號買不到票，中職會長蔡其昌也在社群媒體上「海巡」安慰球迷。

另外，也有球迷認同中職先開賣門票再公布出演嘉賓的作法。對此蔡其昌在社群媒體上表示，「希望藉由明星賽，棒球迷可以聽聽米妮（MINNIE）的音樂，也期待奶味藍（i-dle粉絲名）有機會也可以變成棒球迷。」（編輯：張雅淨）1140702

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蔡其昌
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