美暫緩高額關稅將屆 經部盼通過特別條例穩定產業

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（中央社記者劉千綾台北2日電）美國高額對等關稅暫緩期將於7月9日屆滿，經濟部次長何晉滄表示，密切注意美國對等關稅結果，以及台灣與其他競爭國家的稅率差異。同時，希望立法院儘速通過特別條例，透過政府措施來穩定產業經營和勞工就業。

美國暫緩高額對等關稅將於7月9日到期，彭博引述熟悉內情的消息人士說法指出，美國與一些國家接近達成協議，包括台灣和印尼，也可能與越南和韓國達成協議。

行政院近期證實，副院長鄭麗君率團前往美國華府，於6月25日與美方進行第二輪對等關稅實體磋商，雙方都認為談判取得建設性進展，也期盼談判將能取得互利共贏結果。

何晉滄今天在「協助中小企業因應匯率風險說明記者會」表示，對等關稅還在談判過程中，台美近期已完成第二輪實體磋商，並取得建設性進展，除了注意美國對等關稅評估結果，也關心台灣與其他競爭國家的稅率差異，因爲攸關國內產業競爭力。

展望下半年，何晉滄表示，景氣和匯率仍受美國對等關稅等不確定因素、外在情勢影響，提醒機械、紡織等業者做好避險規劃。

媒體關切，新台幣匯率是否為與美國談判的籌碼。何晉滄表示，央行總裁楊金龍曾在記者會報告，絕對沒有把匯率升值作為關稅談判的籌碼，請大家放心。

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此外，立法院長韓國瑜明天將針對「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案等召集朝野協商，議事若順利，條例有望4日表決。

何晉滄表示，希望立法院儘速通過特別條例，已匡列新台幣4100億元，其中有930億元是支援產業和勞工，希望條例通過後，能透過政府措施，穩定產業經營。（編輯：張均懋）1140702