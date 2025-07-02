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吳誠文：全球半導體民主供應鏈 台灣扮催化劑促共榮

2025/7/2 18:05
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（中央社記者張璦台北2日電）國科會主委吳誠文今天表示，台灣將協助全世界建立民主半導體供應鏈，扮演催化劑的角色，藉合作創造共榮，而非取代他國或搶生意；同時，盼透過預算挹注國內其他產業發展，創造更大價值。

此外，他提到，國科會將帶頭鼓勵學者進行新核能研究，包含減少核廢料、保障安全等。

台灣玉山科技協會、KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天共同舉辦「2025玉山安侯論壇：全球半導體產業鏈剖析」，吳誠文、玉山科技協會理事長童子賢等人出席致詞。

吳誠文表示，過去外界認為台灣只是代工製造的國家，但近年歐美國家已了解到，若沒有台灣，創新將無法被實現落地，總統賴清德也強調，台灣要協助全世界建立民主半導體供應鏈，同時，鼓勵國內產業立足台灣、布局全球，加上政府提供協助，組成國家隊打國際盃，發揮更強大的力量。

吳誠文指出，台灣在半導體領域可影響全世界的走向，居關鍵地位，扮演Enabler（賦能者）的角色，就像是催化劑一樣，讓事情發展得更順利，但台灣沒有要取代任何一個國家，或搶市場與生意，而是希望合作、共享繁榮，並以科技產業的實力，讓台灣的安全能夠更受到保護。

吳誠文說，台灣擁有強大的半導體產業，得以帶動整體供應鏈，驅動各種各樣的AI應用，若要維持此榮景，就不能只靠既有的半導體，而是一定要讓其他產業一起繁榮發展，讓GDP成長，這也就是政府編列更多預算的原因，希望透過預算挹注，創造更大價值，他盼望立法院能認同這樣的願景。

同時，他指出，國科會將持續透過「優勢延續、國際拓展、應用創新、永續調適」4大發展策略，使台灣在全球半導體供應鏈重組過程中維持關鍵地位，並為全球提供穩定且可靠的高科技產品與解決方案。

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談及童子賢曾提到台灣應促進潔淨能源發展，吳誠文表示，台灣需投入相關研發，比如新型態的核能科技，包含如何提升效率、減少核廢料、保障安全等，全世界也正在努力研究中，相關科技發展還有很多探討的空間，「政府一定會先投入研究工作」，國科會也會帶頭鼓勵學者來做，並把科學證據做到非常確實，減輕民眾疑慮。

此外，KPMG安侯建業主席陳俊光表示，半導體產業高度複雜且仰賴精細分工與跨國合作，台灣作為全球半導體產業鏈的關鍵角色，必須在變局中掌握優勢、風險中尋找機會；根據KPMG「2025全球半導體產業大調查」指出，企業未來3年最大挑戰包括屬地主義、關稅策略以及人才風險。因此，企業在面對技術出口管制、區域化生產布局、短鏈發展與經貿政策不確定性時，更需要具備高度的韌性與前瞻性。（編輯：張均懋）1140702

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