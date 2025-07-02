金門定向越野選手闖聽奧 盼身障者運動受重視

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（中央社記者吳玟嶸金門2日電）金門定向越野選手楊天筆將代表台灣出賽聽奧，他說，金門特教資源少，較難協助身心障礙者從小接觸運動，期望這次奪下獎牌，讓更多人重視身心障礙者運動，未來也盼回到金門投身特教。

2025年達福林匹克運動會（簡稱聽障奧運）將於11月在日本東京登場；這屆聽奧項目包含定向越野，中華民國聽障者體育運動協會4月19日在台北市南港公園舉行代表隊選拔賽，金門選手楊天筆獲第1名成績，近日協會公告代表隊名單，楊天筆確定位列出賽名單。

楊天筆今天接受中央社記者採訪表示，定向越野是需要拿著地圖，自己規劃路線到達各個檢查點的比賽，所以除體力要求，也需要不斷動腦，「小學時老師看我愛跑跳，成績也不錯，就推薦我參加比賽，想不到一路比到現在」。

楊天筆說，早期大多抱著玩樂心情，成績沒有太大進步，「真正表現變好我認為是上高中開始練田徑，很多選手分享定向越野比到後來，大家技術差不多時，體力是更重要決勝因素」。

除出賽聽奧，將於8月在日本舉行的亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽，楊天筆也是代表隊選手之一，他說，目前除持續訓練體能，金門體育會定向越野委員會在7、8月安排一系列訓練，7月底台灣也會聚集亞青及聽奧選手共同訓練。

談及聽障對其運動是否有影響，目前就讀國立台灣師範大學特教系的楊天筆說，他天生的小耳症症狀不嚴重，所以從小在運動訓練、比賽上沒有遇到太多問題，「但許多症狀更嚴重的人可能就會有困難」。

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他解釋，不同身心障礙情形需要的幫助可能不同，一般教練就算有心也未必能提供合適協助，而在身心障礙者就學階段，如果有特教老師在旁協助，依學生特性設計合適的活動，培養起運動習慣，「有助於促進體能發展、自信心以及社交能力等，可以提升他們的生活品質與社會參與」。

楊天筆說，金門特教資源少，未來畢業後希望回到金門為身心障礙運動盡一份力；他也說，這次有機會代表台灣進到聽奧，盼能奪得獎牌讓更多人重視身心障礙者運動。（編輯：謝雅竹）1140702