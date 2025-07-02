金曲獎前夕專屬演唱會 Energy探訪植物人粉絲

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）金曲獎得主Energy成員阿弟、書偉及牛奶在獲獎前夕現身創世新店分院，探訪臥床18年植物人粉絲，牽著院民小芳的手清唱2首歌，如專屬迷你演唱會，牛奶哽咽未料重組帶來希望。

出道超過20年的Energy，歷經成員變動與重組，復出後推出的洗腦神曲「星期五晚上」更是引起全齡熱潮，老中青粉絲隨節奏舞動，掀起一波回憶殺。許多「老粉」從學生時代一路追隨，步入婚姻、走進職場，依然不離不棄，這份陪伴與支持也延續到創世基金會新店分院。

創世新店分院院民小芳18年前因病倒下，長期臥床，雖無法言語行動，但能透過眼動系統與外界溝通。職能治療師獲悉她最喜歡的偶像就是Energy，Energy得知消息後，阿弟、書偉及牛奶在6月27日現身安養院探望小芳，為她加油打氣，陪伴她度過難忘的快樂時光。

創世基金會今天透過新聞稿分享，Energy也清唱「某年某月某一天」與「多愛我一天」，當熟悉的旋律在耳邊響起，小芳聽得格外專注，更難掩激動神情。阿弟特別感謝小芳，到現在還記得他們、喜歡他們的歌，書偉則牽起小芳的手，眼眶泛紅幫她加油。

牛奶哽咽落淚說：「沒想到我們重組，能帶給妳一些開心與希望。有妳的支持，我們會繼續走下去。」Energy在獲得金曲獎年度歌曲獎當下，小芳在協助之下，透過網路直播欣喜觀賞頒獎典禮，還用眼動系統輸入「Energy好厲害」，同感這份榮耀。

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創世基金會「馬上去」愛心行動是支撐植物人及其家庭最大力量，與Energy最新單曲「馬上去」不謀而合。新店分院安養近60名弱勢家庭植物人，每名植物人每月照護經費需新台幣5萬至7萬元，今年因關稅動盪及物價上漲的連環衝擊，累計至今年5月，新店分院捐款較去年同期銳減近300萬元。

創世基金會呼籲大眾一同加入「馬上去」行列，每月捐款300元，即可幫助植物人30片尿布；每月捐款1650元，即可認助1名植物人1天安養經費。（編輯：張雅淨）1140702