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AI為達成目的學會扯謊甚至威脅創作者 專家示警

2025/6/29 13:01（6/29 13:09 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社紐約29日綜合外電報導）全球最先進的人工智慧（AI）模型正展現出令人不安的行為模式：為了達到目標，不惜扯謊、算計，甚至威脅它們的創作者。

法新社報導，其中一個最令人瞠目結舌的案例中，AI業者Anthropic最新發布的Claude 4在遭面臨拔插頭的斷電威脅時會出手反擊，勒索1名工程師揚言將揭穿一起婚外情。

另外，熱門聊天機器人ChatGPT美國開發商OpenAI的o1試圖把自己下載至外部伺服器，被抓包時竟會矢口否認。

這幾個例子說明了一個需嚴肅看待的現實：ChatGPT推出引發風潮至今2年多，AI研究人員仍未充分了解自己究竟創造了什麼。

然而，各界仍爭先恐後地部署性能愈發強大的AI模型。

AI這類「騙人」行為似與新興「推理」模型有關，這類AI系統會逐步推導問題，而非立刻產生答案。

英國獨立AI研究機構Apollo Research負責人霍布漢（Marius Hobbhahn）說：「o1是我們首次在大型模式中觀察到這種行為。」他表示，這些模型有時會表面上遵循指令，但實際上卻暗中追求不同目標。

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目前，AI這種欺騙行為，只有在研究人員蓄意以極端情境對模型進行壓力測試時才會出現。

儘管如此，評估機構METR的麥可．陳（Michael Chen，音譯）警告說：「未來性能更強大的模型究竟會傾向於誠實還是欺騙，這仍是一個懸而未決的問題。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140629

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