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調查：AI聊天機器人成為追蹤新聞新工具

2025/6/17 13:41
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（中央社巴黎17日綜合外電報導）今天發布的權威媒體報告發現，人們越來越常使用ChatGPT這種的生成式人工智慧（AI）聊天機器人來追蹤日常新聞。

路透新聞學研究所（Reuters Institute for the Study of Journalism）所長穆克吉（Mitali Mukherjee）寫道，該所年度調查「首次」發現，有很多人使用聊天機器人獲取新聞頭條和最新消息。

路透新聞學研究所隸屬英國牛津大學（Oxford University），其年度報告對於關注媒體變革的人來說不容錯過。

根據該研究所委託線上民調業者「輿觀」（YouGov）對48個國家9.7萬人進行的民調，只有7%表示使用AI來獲取新聞。但在年輕族群中這一比例更高，35歲以下比例為12%，25歲以下比例為15%。

最知名的聊天機器人OpenAI的ChatGPT使用最廣泛，其次是Google的Gemini和Meta的Llama，受訪者對聊天機器人提供的相關個人化新聞表示讚賞。

google news透過 Google News追蹤中央社

更多人使用AI來摘要文章（27%）、翻譯（24%）或推薦報導（21%），而近1/5的人則詢問有關時事的問題。

不信任依然存在，受訪者普遍認為，AI恐讓新聞較不透明、較不準確和較不可信。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140617

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