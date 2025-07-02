中常會播放傅正影片 賴清德：民主是民進黨神主牌

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（中央社記者葉素萍台北2日電）民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，兼任黨主席的總統賴清德在會中播放創黨元老傅正逝世20週年紀念影片，賴清德說，民主就是民進黨的神主牌，每個人都要為民主奮鬥，要團結的也不只是民進黨，全台灣社會都要團結。

賴清德日前在民進黨全代會上，引用傅正的話：「我在台灣所追求的，甚至不惜以自由為代價，乃至生命為代價所追求的，第一是民主，第二是民主，第三還是民主，除了民主，還是民主。」

民進黨今天召開中常會，賴清德在會中播放民進黨中央2011年製作的傅正逝世20週年紀念影片。

與會人士轉述，賴清德說他看了影片相當感動，因為裡面大家團結是為了爭取台灣的民主，現在對抗外來強權，也是為了要保護台灣的民主。

賴清德說，這是為什麼他要在全代會引用傅正的話，「不惜以生命代價，所追求的第一是民主、第二是民主、第三還是民主」；賴清德說，民主就是民進黨的神主牌，每個人都要為民主奮鬥，要團結的也不只是民進黨，全台灣社會都要團結。

賴清德表示，這是他為什麼要請大家一起觀看這支影片，以及在全代會提到傅正說法的最主要目的。

另外，總統賴清德陸續舉行團結國家十講，引發爭議，被指恐衝擊大罷免。

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對此，民進黨立委王世堅今天在中常會前接受媒體聯訪表示，誰講一句話就擴大解釋、甚至曲解，這是不好也不對的，在野黨曲解總統談話，這不好，在朝者也不能用放大鏡針對在野。

王世堅認為，國家現在所面臨的問題比以往多太多，朝野都應該展現氣度跟胸襟，朝野對立惡鬥，不是民眾想看到的，整個社會都希望朝野政黨求同存異，共同為國家社會找出解方，應對現在遇到的險境。（編輯：林興盟）1140702

圖為身兼民進黨主席的總統賴清德在全代會發表談話。（中央社檔案照片）