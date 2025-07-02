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夾帶菸茶入監助受刑人牟利 竹監前管理員判4年半

2025/7/2 17:07
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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）新竹監獄戒護科前蔣姓管理員涉利用職務夾帶違禁品入監，助洪姓受刑人取得香菸與茶葉牟利；新竹地方法院審理，依貪污治罪條例將蔣男判處4年6月有期徒刑、褫奪公權4年。

判決書指出，蔣男2013年起任職新竹監獄管理員，2021年12月接任中央台助勤，負責受刑人管理、接見、發受書信、送入物品處理及違禁品、管制品等。

根據判決書，2021年間，洪男服刑期間請人代購違禁品香菸、茶葉後，間接轉給蔣姓管理員後，再帶入監交給洪男，獲現金謝禮為新台幣6000元。

2022年初，洪男再請人購菸60條，而蔣姓管理員協助藏於合作社推車內，利用他人推貨時夾帶入交付，洪男再高價轉售圖利，事後還給蔣男3.6萬元紅包。

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法官審酌，蔣男任職監所管理員期間，違法收受洪男賄款，違背職務夾帶物品入監，助洪男獲取香菸、茶葉牟利，嚴重損害官箴與獄政管理制度，將蔣男依貪污治罪條例判處4年6月、褫奪公權4年。全案可上訴。

新竹監獄告訴中央社記者，蔣男事發後已請辭離職，為防類似事件再發生，有關受刑人管理員等職務輪調，已從不定期改為強制2年輪調1次。（編輯：陳仁華）1140702

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