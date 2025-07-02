華新麗華與Mimosa共同經營印尼商WESSI 公平會核可

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）華新麗華擴大印尼投資，與Mimosa共同經營印尼商WESSI，公平會認為有助整體經濟利益，廠商也可擴大國際競爭力，點頭通過，決議不禁止結合。

華新麗華公司全資的新加坡子公司Walsin SG擬增加對印尼商PT Walsin Everising Specialty Steel Indonesia（WESSI）投資，且華新麗華公司將與Mimosa共同經營WESSI，並控制WESSI業務經營及人事任免，因達到申報門檻，依法須向提出結合申報。

公平會指出，華新麗華公司與WESSI均產銷不銹鋼盤元，具水平競爭關係；而華新麗華公司產銷不銹鋼鋼胚，是WESSI產銷不銹鋼盤元的上游原料，因此華新麗華公司與WESSI也具有潛在垂直供應關係。

不過WESSI去年於印尼設立，現在並無產能，未來主要經營東南亞、南亞市場，在台灣沒有經營實績。

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公平會認為，結合完成後，華新麗華公司既有的不銹鋼鋼胚及不銹鋼盤元等業務不受結合影響，在台灣仍須面臨其他國內、外業者競爭；也就是說，結合案對台灣的不銹鋼鋼胚及不銹鋼盤元等市場結構均無影響，結合後，應不致於產生限制競爭效果。

公平會表示，結合後，華新麗華公司可拓展東南亞、南亞市場，進行全球布局，擴大國際競爭力，因此審酌相關因素後，不禁止結合。（編輯：潘羿菁）1140702