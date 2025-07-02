高市翠華路拓寬開放通行 整體工程拚8月底完工

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（中央社記者林巧璉高雄2日電）為配合北高雄半導體產業發展並改善聯外交通，高市府推動翠華路拓寬工程，明潭路至世運大道全長1357公尺，拓寬後路幅達40公尺，南北雙向各設4車道，拚8月底全面完工。

高雄市副市長林欽榮今天率隊實地至左營區視察工程進度，期望全案能如期於8月底前完工，提升市民通行安全與便利；日前南北雙向各4車道路面鋪設及標線已完成，人行環境工程配合台電管線埋設工程正在趕工。

林欽榮指出，翠華路為左營區南北交通命脈，尤其在中油高煉廠轉型及台積電進駐後，聯外交通建設更刻不容緩。翠華路拓寬工程從明潭路到世運大道長1357公尺，往西拓寬10公尺成為寬度40公尺的計畫道路，有效緩解區域交通壅塞，便利北高雄半導體產業布局聯外交通。

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工務局表示，翠華路已於6月底完成道路標線設置，人行環境改善受台電輸變電工程交付期程及天候因素影響，目前正全力趕工，施工期間設置多項安全設施並指派人員進行交通管制。

交通局表示，翠華路為左楠地區重要南北幹道，北側橋頭、楠梓地區10年人口成長8%，加上楠梓產業園區台積電開發進駐，尖峰車流較施工前流量增加約3成。拓寬後提升車道容量30%，補足容量不足情況，施工後提升車流速度2%至13%。（編輯：李淑華）1140702