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經濟部：9產業受匯率衝擊 成立助產業因應匯率任務小組
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賴總統提倡軍人購物優惠 超商量販店響應規劃中

2025/7/2 18:09（7/2 19:38 更新）
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賴總統提倡軍人購物優惠，對此超商量販店響應規劃中。圖為去年台北101點燈向軍人致敬。（中央社檔案照片）
賴總統提倡軍人購物優惠，對此超商量販店響應規劃中。圖為去年台北101點燈向軍人致敬。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲、曾智怡、江明晏台北2日電）總統賴清德昨天表示，九三軍人節推動現役軍人賣場購物折扣優惠。對此萊爾富、全家便利商店今天均表示，將依循往例針對軍人節規劃優惠活動。家樂福預計軍人節當天推出優惠，至於全聯與愛買則說明，現正規劃中。

為表示對國軍尊敬與照顧，賴總統發表「團結國家十講」第4講內容提到，九三軍人節當天推動現役軍人賣場購物折扣，並鼓勵大企業與小吃店等一起敬軍。

全聯表示，目前正在規劃中；愛買指出，針對特定族群如勞工等，每年都有規劃專屬優惠活動，提供專屬優惠，目前仍持續調整與規劃。

家樂福針對九三軍人節預計推出相關優惠，包含憑現職軍人證件至全台家樂福量販/超市，享生鮮（熟食、咖啡、霜淇淋）優惠，以及單筆消費達量販/超市指定金額享回饋。

全家表示，近年九三軍人節皆推出專屬優惠，今年也將推出限定優惠。

萊爾富也表示，今年九三軍人節，將依循往例推出軍人專屬優惠，全力配合相關活動，活動詳情將於近期公布。

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也有連鎖餐飲業者表示，針對九三軍人節的優惠活動，目前正內部評估相關可行性，後續若有具體方案，也會對外公告。

另外，賴總統指示，7月推動6家國籍國際線航班軍人優先登機服務，也請交通部持續接洽，若有商務艙空位，應給予現役軍人自動升等。華航表示研議中，其餘航空公司業者截至目前未正式回應。（編輯：潘羿菁）1140702

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