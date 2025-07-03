軍人升等商務艙 陳世凱：有業者擬軍人節推出

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（中央社記者余曉涵台北3日電）有關國籍航空軍人升等商務艙一事，交通部長陳世凱今天說，已經有航空公司在做內部規劃，希望在9月3日軍人節時推出，這部分是希望在不影響商業模式下，歡迎業者禮遇軍人。

為具體展現敬軍態度，交通部日前宣布，現役軍人7月1日搭乘國籍航空的國際線航班可優先登機。總統賴清德日前在團結國家第四講時也指出，除優先登機外，請交通部持續接洽，若商務艙有空位應自動升等。

陳世凱今天在道安記者會中接受媒體聯訪表示，基於愛軍、敬軍理念，目前已經有6家航空公司讓軍人優先登機，至於有人在討論是否比照國外航空公司模式，在商務艙有空間時，讓軍人升等，這部分已經有跟航空公司溝通，也已經有航空公司在做內部規劃，希望在93軍人節時推出優惠。

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陳世凱表示，至於外界擔心會造成國籍航空的營收損失部分，賴總統已經講得很清楚，是商務艙有空位時，所以會以賣票為優先，沒賣完也會有會員優先升等，在不影響商業模式的情況下，有空位出現，就歡迎業者禮遇軍人。

陳世凱說，感謝華航董事長高星潢積極努力協助，希望93軍人節可以有更多優惠措施，遊樂園部分也會請觀光署協調提供優惠，相關細節都在準備當中。（編輯：李淑華）1140703