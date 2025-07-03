軍人禮遇升等商務艙 航空工會：支持但反對成本轉嫁

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）對於總統賴清德表示若商務艙有空位應為軍人自動升等，華航及長榮企業工會今天發表聯合聲明，對提升軍人待遇與福利的政策高度支持與肯定，但反對將成本轉嫁企業和勞工。

賴總統1日透露，九三軍人節當天推動現役軍人到賣場購物享受打折優惠，並鼓勵大企業、小吃店等一起敬軍；7月推動6家國籍國際線航班軍人優先登機服務，也請交通部持續接洽，若商務艙有空位應自動升等。

對於賴總統說法，中華航空企業工會、長榮航空企業工會今天發布聯合聲明稿表示，在台灣，軍人除了肩負保家衛國的使命外，每當國內發生重大災害或疫情，他們也總是第一時間投入救援與重建工作，始終堅守在最前線，對賴總統提出提升軍人待遇與福利的政策，工會表示高度支持與肯定。

不過，工會表示，「軍人搭機升等商務艙」議題，其涉及的營運層面與權益關係極為複雜，並非一句「有空位就自動升等」即可簡化處理。

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工會表示，若未經審慎評估，貿然推行，恐將損及一般旅客、企業股東與航空從業人員的權益，同時，若僅針對特定產業或企業要求配合政策，也將不利於企業永續經營與市場公平競爭，實不宜輕率推動。

工會說，提升國軍待遇，方向正確且具正當性，但也呼籲政府，在推動相關配套措施時，應充分考量產業實況與經營挑戰，在尊重市場機制的前提下，提供合理協助與誘因，而非以行政手段要求企業配合，期盼政府莫要一意孤行，以避免造成不必要對立與衝突。（編輯：李亨山）1140703