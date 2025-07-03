國籍航空軍人優先登機已11人使用 升等商務艙協調中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北3日電）7月起，現役軍人搭乘國籍航空的國際線航班可優先登機，交通部長陳世凱今天在行政院會提及，目前已有11人使用此措施，至於商務艙升等部分，正由華航號召航空業者協調中。

為具體展現敬軍態度，交通部日前宣布，現役軍人7月1日搭乘國籍航空的國際線航班可優先登機。總統賴清德日前在團結國家第四講時也指出，除優先登機外，請交通部持續接洽，若商務艙有空位應自動升等。

對於商務艙有空位，應讓搭乘的軍人自動升等部分，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，交通部長陳世凱會中指出，很多航空公司都願意參與有座位時軍人升等商務艙一事，華航董事長高星潢也正協助號召國籍航空業者協調中。

李慧芝會後補充指出，國籍航空軍人優先登機，根據交通部資訊，目前已有11人使用此措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於行政院長卓榮泰今天也在院會中提到，其餘部會也會積極協調民間企業、管轄的場館與遊樂區等，推出更多敬軍優惠。李慧芝指出，蠻多廠商跟業者對於參與93敬軍措施都很踴躍，未來彙整後將對外說明。據了解，未來國家森林遊樂區等門票免費也都在考量範圍。

國防部副部長柏鴻輝在記者會中提到，目前已經有經濟部、交通部、文化部、農業部釋出相關優惠方案給軍人，國防部對相關方案皆採開放態度；海委會主委管碧玲也在記者會說，海巡署軍職人員有8000餘位，敬軍措施讓海委會同感振奮，因為創造身分榮耀這種無形價值，有榮譽感將愈有責任感，將讓相關人員對工作感到驕傲。（編輯：翟思嘉）1140703