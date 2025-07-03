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九三軍人節 卓榮泰：積極協調推出更多敬軍措施

2025/7/3 12:23
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（中央社記者賴于榛台北3日電）7月起，現役軍人搭乘國籍航空的國際線航班將可優先登機，行政院長卓榮泰今天說，其餘部會也將積極協調民間企業、管轄的場館與遊樂區等，推出更多優惠，共同展現民眾對國軍的支持。

賴總統日前在團結國家第四講時透露，九三軍人節當天將推動現役軍人到賣場購物享受打折優惠，並鼓勵大企業、小吃店等一起敬軍；此外，政府推動6家國籍國際線航班軍人優先登機服務，也請交通部持續接洽，若商務艙有空位應自動升等。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰在院會中指出，中國大陸不斷以軍事或是灰色地帶侵擾台灣，國人安居樂業有賴國軍全天候待命，在國土每個角落保衛家園，國軍貢獻付出值得國人支持。

卓榮泰說，為表達對國軍肯定，感謝交通部積極協調國籍航空業者，7月起現役軍人搭乘國籍航空的國際線航班，可享有優先登機禮遇，若商務艙有空位時也優先提供給現役軍人升等，以上都是對軍人的禮遇與尊重，作法平凡卻具體且充滿感動。

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他表示，其他相關部會也會積極協調民間企業、管轄的場館與遊樂區等等推出更多優惠，共同展現民眾對國軍的支持。

卓榮泰強調，多項優惠措施是體現賴總統健康、均衡、團結的治國理念，將軍民一體、同島一命轉化為社會風氣，後續仰賴各部會通力合作，讓政策更完善、更具執行力。（編輯：翟思嘉）1140703

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