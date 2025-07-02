金門青年青少年定向越野創紀錄 10人列赴日代表隊

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（中央社記者吳玟嶸金門2日電）亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽8月底將在日本舉行，台灣代表隊18人中有10人是金門選手，教練張宏彬說，盼有經驗選手能獲佳績，首次參賽選手也能累積經驗，為金門定向越野運動扎根。

2025年亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽將於8月底在日本愛知縣舉行，經過在台北、台南等地數場選拔賽事，以及體能測驗篩選，中華民國定向越野協會日前公告國家代表隊名單，18名參賽選手中就有10名金門選手。

金門選手教練之一、同時也是金門體育會定向越野委員會總幹事張宏彬今天接受中央社記者採訪表示，金門在此次選拔成績亮眼，前年最多是5人入選，這次名單中超過一半是金門選手，「是金門歷屆最好成績」。

張宏彬表示，金門定向越野跑出成績，是從民國111年的全民運開始，「當年是定向越野國手的陳彥龍回到金門備戰，帶著許多有興趣的小選手訓練，我常說是他點燃了火種」。

張宏彬說，許多當年共同訓練的學生開始認真看待定向越野是一項競技運動，即使金門不像台灣有較多跨縣市比賽資源，但也陸續拿到好成績，如這次亞青代表隊選手楊天筆今年入選聽奧代表隊、選手卓佳賞去年參加印尼國際定向越野錦標賽，在18歲男子組獲第1名等。

張宏彬表示，定向越野在台灣還是較新興運動，除中正大學開放特招定向專長學生，其他不論是大學、國高中都沒有類似體育班的系統化訓練，金門也是透過體育會下的定向越野委員會，幾名喜歡定向越野運動的教練替學生進行訓練，學生也有天分和興趣，才能跑出好成績。

張宏彬說，這次目標除有經驗選手跑出佳績，首次到國外參賽的選手也能把握難得機會累積經驗，現在的高中選手未來如果離開金門，新生代選手也能持續下去，「儘管金門資源貧瘠，也能培養出成績很棒的選手，期望定向越野能在金門持續扎根成長」。

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此次入選代表隊選手、現在就讀國中二年級的卓佳賞也受訪表示，定向越野除考驗體能，如何判讀地圖中檢查點也很考驗技術，而金門可以練習的聚落較台灣複雜，「所以在這種場地比賽時，金門選手可能會比較有優勢一點」。

卓佳賞也說，但日本場地有許多森林，比賽途中不論是視野寬闊程度、穿越障礙難度都更高，盼這次能掌握好到日本比賽的地形；問到對這次比賽期望，他也笑說，「當然還是希望拿個冠軍吧」。（編輯：謝雅竹）1140702