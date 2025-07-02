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綠議員批都市計畫停滯 竹市：持續爭取中央核定

2025/7/2 17:49
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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）民進黨竹市議員今天說，竹市府欲將頭前溪沿岸都市計畫案納入「桃竹苗大矽谷方案」，卻不積極與居民溝通，甚至推諉中央，讓地方發展停滯。市府表示，持續爭取中央核定，盼民代支持推動。

新竹市議會民進黨團今天召開記者會，議員曾資程說，新竹市「頭前溪沿岸地區都市計畫」送審已近20年，內容已與現況不符，市府不僅未重新檢討、召開公聽會，還將責任推給國家發展委員會，讓計畫陷入膠著。

竹市府向中央提案將頭前溪沿岸地區都市計畫納入「新竹大矽谷計畫」，民進黨竹市議員楊玲宜指出，但市府未與在地居民充分溝通，且不夠積極向權責主管單位爭取，計畫無進展。

民進黨竹市議員劉崇顯說，市府對城市發展缺乏願景，只會對外操作議題爭取政治紅利，市府若無法務實推動更新計畫、傾聽民意，地方將持續喪失發展契機。

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竹市府透過新聞稿表示，「頭前溪沿岸地區都市計畫」於民國95年辦公開展覽及說明會、97年報內政部審議，因涉及特定農業區變更及土地徵收條例規定，內政部111年函告「取得行政院核定之國家重大建設計畫始同意繼續審議」。

市府表示，桃竹苗大矽谷計畫是總統賴清德政見，也是行政院核定、中央政府主導的國家重大建設計畫，市府將持續向中央爭取，也盼民代共同支持。（編輯：林恕暉）1140702

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