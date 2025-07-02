中市警暑假推青春專案 宣導防詐及交通安全

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）暑假到來，台中市警察局第二分局展開青春專案，宣導防詐知能及交通安全觀念，警方今天表示，盼家長隨時注意青少年生活作息，留意交友對象，避免遭引誘加入幫派從事不法。

7月進入學校放暑假期間，市警局第二分局展開青春專案，二分局偵查隊長江清萬並於昨天前往廣播電台宣導，說明防詐知能及交通安全觀念。

警方發布新聞稿說明，暑假期間青少年空閒時間較多，容易發生涉足妨害身心健康場所、濫用藥物、受誘惑加入幫派或從事詐欺車手等偏差行為，或者因涉世未深，可能受到虛華誇大的求職廣告吸引，而遭到詐騙。

江清萬呼籲莘莘學子應利用暑假從事正當休閒活動，切勿聚眾上路競飆，或酒後駕車，希望家長們隨時注意青少年暑假期間生活作息，並留意孩子們交友對象，避免遭到引誘加入幫派或吸食毒品，進而從事不法活動發生危險。

有鑑於詐騙案件層出不窮，江清萬分析常見的詐騙手法，分別是「假交友」、「假網拍」、「假投資」等，其中又以「假投資」財損量最高。近期就有1名女子在網路社群看到投資廣告，一時好奇加入群組，看到群組內每個人天天獲利，非常心動，就依照「理財專員」指示投入小額資金試試手氣，沒想到隔天立即翻倍獲利。

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江清萬說，由於「理財專員」趁機鼓吹，以「獲利專案」名額有限的話術遊說女子，這名女子遂解除定存加碼投資，看到利潤豐厚想要獲利了結時，「理財專員」竟以提前解約要付違約金、理財顧問費、金流服務費等多項巧立名目的事由，不斷索取款項。

江清萬表示，這時女子才警覺遭到詐騙而報警求助，還好女子配合警方指導斡旋，實施誘捕偵查，在北區一處大賣場將詐騙集團派出的面交車手當場逮捕到案，成功追回部分資金。（編輯：李錫璋）1140702