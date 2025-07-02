網路直播平台拚業績 寇乃馨聲帶水腫聲啞2年

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（中央社記者洪素津台北2日電）夫妻檔藝人黃國倫、寇乃馨投入網路直播平台，喊話挑戰台灣市場破億直播業績，盼將台灣好品牌賣上國際舞台。而寇乃馨為了直播，聲帶水腫聲啞2年，還曾上吐下瀉送急診。

黃國倫、寇乃馨今天接受媒體訪問時，互讚對方是婚姻裡的神隊友，一定也能在直播界組成黃金戰隊，表示未來仍持續往直播平台的方向耕耘。寇乃馨笑稱，夫妻倆各有所長，自己擅長情感共鳴，黃國倫則花招百出，能幽默、還能唱歌。

寇乃馨還分享，自己為直播付出慘痛代價，聲帶水腫，長達2年聲啞，還累到內分泌大失調，臉上長滿痘痘，有幾次直播到上吐下瀉送急診，腦中雖有不時浮現「直播到累怕了」的想法，仍堅持走直播這條路。

兩人投入直播平台之餘，先前也合作短劇平台舉辦素人演員選拔，沒想到過程中被學員指控斂財。

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寇乃馨解釋，過程中和學員有誤會，因為對方無法全勤上課，「我們請了金鐘入圍的演員當老師，老師只有一個要求就是學生要全勤，因為缺課會影響其他人，因此不全勤不收。」對方因被剔除後不滿才爆料。

黃國倫和寇乃馨坦言，只是想培育素人演員，收的學費連老師的酬勞都不夠，還有助理、教室租借費用，根本是上一次課賠一次錢，「這種傻事不會再做太多次，先好好做直播就好。」（編輯：吳素柔）1140702