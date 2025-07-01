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彭佳慧雙軋演唱會與金曲獎 新歌找好友對唱融合客語

2025/7/1 18:05
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（中央社記者陳怡璇台北1日電）歌手彭佳慧剛在小巨蛋開完演唱會又緊接著準備金曲獎演出獲好評，被戲稱「整個6月都是鐵人三項」；新歌並找來好友楊淑喻對唱，將客語完美融入其中。

唱片公司今天以新聞稿分享，彭佳慧6月接連在台北小巨蛋舉辦「一路這樣愛過來」演唱會及金曲獎表演都大獲好評，彭佳慧說，感謝大家的支持及肯定，這兩個表演的時間很近，幾乎必須一起準備，壓力真的很大。

在演唱會上，彭佳慧邀請好友吉那-楊淑喻對飆快節奏的新歌「捉迷藏」，也是彭佳慧第一次嘗試女女對唱的歌曲，這首歌由入圍今年金曲獎最佳新人的鄭雙雙創作，金曲獎製作人陳君豪操刀製作。彭佳慧找來好友一起飆歌，兩人也花了很多心思，特別把客語歌詞無違合地融入歌曲段落中。

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楊淑喻在演唱會中無預警現身和彭佳慧一路飆歌，將音樂宮鬥劇搬上小巨蛋舞台，兩人愈唱愈High，讓整段演出火花四射，全都收錄在「捉迷藏」的Live MV中。

彭佳慧ft.吉那的「捉迷藏」MV今天正式上架。（編輯：張雅淨）1140701

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