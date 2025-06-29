加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 科技
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷1/300
首頁 / 科技

日本H2A火箭最後一次發射 送氣候觀測衛星入軌道

2025/6/29 16:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京29日綜合外電報導）日本今天透過主力的H-2A運載火箭成功發射一顆氣候變遷觀測衛星，這是H-2A火箭最後一次發射，未來將由成本在全球太空市場更具競爭力的新型主力運載火箭H3取代。

美聯社報導，H-2A火箭從日本鹿兒島縣種子島太空中心（Tanegashima Space Center）升空，運載GOSAT-GW衛星，這是東京當局為減緩氣候變遷所付出努力的一環。約16分鐘後，這顆衛星安全脫離火箭並進入預定軌道。

這是H-2A火箭第50次發射，也是最後一次；從2001年首次發射後，H-2A一直是日本主力運載火箭，以近乎完美的成功紀錄將衛星及探測器送入太空。

H-2A除役之後，將完全由日本新型主力運載火箭H3取代，H3目前已投入運作。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）理事長山川宏在記者會表示：「對我們所有JAXA開發人員來說，這是讓人相當激動的時刻。」

google news透過 Google News追蹤中央社

GOSAT-GW意思即是「全球溫室氣體與水循環觀測衛星」（Global Observing SATellite for Greenhouse gases and Water cycle），會用於觀測大氣中的碳、甲烷和其他溫室氣體。

日本官員指出，這顆衛星將於1年之內開始向美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）等全球用戶傳送資料，例如更詳細的海洋表面溫度及降雨數據。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1140629

#日本
#東京
#火箭
#氣候變遷
#衛星
氣候變遷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
澳洲首創氣候簽證 逾1/3吐瓦魯公民申請參加移居抽籤
40
更多編輯台推薦新聞：