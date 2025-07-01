法國西班牙等8國攜手 推動豪華飛航課稅

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（中央社西班牙塞維亞30日綜合外電報導）法國總統府表示，法國、西班牙、肯亞、巴貝多（Barbados）等8個國家攜手合作，推動對富裕的航空乘客課稅，以助較貧困的國家因應氣候變遷。

法新社報導，這個聯盟成員還包括索馬利亞、貝南（Benin）、獅子山共和國（Sierra Leone）、安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）。聯盟表示，將致力增加對機票課稅的國家數量，包括商務艙旅行和私人飛機。

航空業是助長全球暖化的汙染排放一大來源，全球暖化對責任最小的弱勢開發中國家造成最嚴重的影響。聯合國氣候峰會將於11月在巴西舉行。

法國總統府在聲明中表示，上述聯盟將致力讓航空業為氣候調適提供更多資金。

聲明還說，目標是將至少部分稅收投入「韌性投資和公平轉型」，並協助較貧窮的國家增加國內收入。

法國、肯亞及巴貝多先前曾遊說徵收這類「團結稅」，為氣候行動籌集資金，建議對航運、化石燃料、塑膠和加密貨幣課稅。

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綠色和平組織（Greenpeace）樂見這項「重要舉措」有助從「最頂級、汙染最嚴重的交通方式」籌集更多資金；這方面向來徵稅不足。

上述消息是在西班牙塞維亞（Seville）舉行聯合國發展籌資國際會議（International Conference on Financing for Development）首日宣布。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1140701