歐洲初夏熱浪 法國與土耳其局部地區發生野火
2025/7/1 17:07（7/1 17:38 更新）
（中央社巴黎1日綜合外電報導）近日熱浪侵襲步入初夏的歐洲，導致當地逾5萬人被迫撤離。土耳其與法國局部地區昨天出現野火，消防員今天仍在奮力滅火。
路透社報導，法國、西班牙、義大利、葡萄牙、德國皆已發布高溫警報。就連氣候相對溫和的荷蘭也針對未來幾天發布高溫與高濕度警告。
歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，C3S）氣候戰略部門主管勃吉斯（Samantha Burgess）指出，「西歐大片地區正經歷一般在7月或8月才會觀測到的極端高溫與熱浪」。
她也說，部分地區的氣溫比往年同期高出攝氏5到10度。
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土耳其農業及森林部長尤馬克勒（Ibrahim Yumakli）表示，西部伊茲米爾省（Izmir）遭到野火肆虐已進入第2天，強風助長火勢；土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，逾5萬人已從5個地區撤離，其中單是伊茲米爾省的撤離人數就超過4萬2000人。
法國氣象單位預測，今明2天的氣溫可能達到高峰。法國西南部奧德省（Aude）昨天出現野火，焚燒面積達400公頃，導致1處營地與修道院人員被迫撤離。當局今天表示，火勢已獲控制，但尚未完全撲滅。（譯者：楊惟敬/核稿：施施）1140701
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