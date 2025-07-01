加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
違法拘提民眾上銬16小時 監院糾正調查局、北檢等3機關
首頁 / 國際
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷2/300
首頁 / 國際

歐洲初夏熱浪 法國與土耳其局部地區發生野火

2025/7/1 17:07（7/1 17:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為希臘沿海城鎮帕雷阿佛卡伊亞的野火。（路透社）
圖為希臘沿海城鎮帕雷阿佛卡伊亞的野火。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎1日綜合外電報導）近日熱浪侵襲步入初夏的歐洲，導致當地逾5萬人被迫撤離。土耳其與法國局部地區昨天出現野火，消防員今天仍在奮力滅火。

路透社報導，法國、西班牙、義大利、葡萄牙、德國皆已發布高溫警報。就連氣候相對溫和的荷蘭也針對未來幾天發布高溫與高濕度警告。

歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，C3S）氣候戰略部門主管勃吉斯（Samantha Burgess）指出，「西歐大片地區正經歷一般在7月或8月才會觀測到的極端高溫與熱浪」。

她也說，部分地區的氣溫比往年同期高出攝氏5到10度。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

土耳其農業及森林部長尤馬克勒（Ibrahim Yumakli）表示，西部伊茲米爾省（Izmir）遭到野火肆虐已進入第2天，強風助長火勢；土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，逾5萬人已從5個地區撤離，其中單是伊茲米爾省的撤離人數就超過4萬2000人。

法國氣象單位預測，今明2天的氣溫可能達到高峰。法國西南部奧德省（Aude）昨天出現野火，焚燒面積達400公頃，導致1處營地與修道院人員被迫撤離。當局今天表示，火勢已獲控制，但尚未完全撲滅。（譯者：楊惟敬/核稿：施施）1140701

延伸閱讀
2025首波熱浪來襲 南歐成火爐消防隊疲於奔命熱浪肆虐義大利西班牙破40度 義國多地擬禁高溫時段工作法義西葡熱浪籠罩 歐洲旅遊大國面臨逾40度高溫哪裡可吹冷氣 環部抗高溫防護地圖7月登場北市首次熱浪通報 10局處啟動措施減少熱危害日本6月平均氣溫創新高 較往年多攝氏2.34度
氣候變遷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
巴黎發布紅色高溫警報 艾菲爾鐵塔頂層關閉
48
更多編輯台推薦新聞：