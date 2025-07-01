日本6月平均氣溫創新高 較往年多攝氏2.34度

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本氣象廳今天宣布，日本今年6月的平均氣溫較截至2020年的30年間平均，高出攝氏2.34度，創下1898年開始統計以來新高。

「日本經濟新聞」報導，氣象廳表示，這是因為日本附近的高壓系統比往年更強，導致暖空氣流入。

而日本近海6月的平均海面水溫，大約比往年平均高出1.2度，與2024年並列為自1982年開始統計以來的最高紀錄。

氣象廳指出，日本6月全國153個觀測地點之中，有122處測得歷來最高溫，其中也包含並列最高溫紀錄。

包含北海道與東北地區的北日本地區氣溫，較往年平均高出3.2度；關東甲信、北陸、東海地區的東日本地區高出2.3度；近畿、中國、四國、九州北部與南部的西日本地區則高出1.8度，皆創下歷來新高。

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氣象廳預測，日本未來兩週持續被暖空氣籠罩，大範圍地區的最高氣溫可能會飆破攝氏35度，且氣溫很可能會比往年平均更高。

氣象廳的職員表示，目前的「大氣流動已如同盛夏」，呼籲民眾務必注意防範中暑。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1140701