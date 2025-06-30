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北市首次熱浪通報 10局處啟動措施減少熱危害

2025/6/30 15:56（6/30 16:16 更新）
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中央氣象署30日表示，天氣持續炎熱，大台北地區及台南、高雄近山區有局部攝氏36度以上高溫發生的機率，民眾外出請做好防曬並多補充水分。圖為台北市內湖區民眾撐傘於陰影處停等紅燈。中央社記者翁睿坤攝 114年6月30日
中央氣象署30日表示，天氣持續炎熱，大台北地區及台南、高雄近山區有局部攝氏36度以上高溫發生的機率，民眾外出請做好防曬並多補充水分。圖為台北市內湖區民眾撐傘於陰影處停等紅燈。中央社記者翁睿坤攝 114年6月30日
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（中央社記者楊淑閔台北30日電）今天中央氣象署高溫資訊顯示台北市區為橙色燈號，北市府表示，今年首次熱浪通報，10局處啟動相應措施，包含督導雇主注意戶外勞動者熱危害預防等，呼籲民眾減少戶外活動。

北市環保局發布資訊指出，今年首次熱浪通報，啟動熱浪預警機制，計由10局處執行高溫因應措施，藉此降低高溫帶來的潛在危害。

相關措施包含環保局使用回收水進行高溫道路灑水、公園處澆灌公園綠地植栽，藉此調節都市微氣候。

勞動局對戶外工作者進行勞動檢查，社會局主動關懷易受熱危害的獨居長者，教育局宣導預防熱傷害，通知各級學校調整戶外課教學地點。

衛生局及市場處則加強衛教宣導及緊急醫療，加強宣導食品業者及市集、攤販集中場所的食品安全。

水利處及衛工處操作截流設施及污水處理系統，以提升河川自淨及涵容能力。

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以及消防局落實緊急救護整備工作，以因應各種緊急救援情況需求。

另外，環保局說，北市府持續提出各種降溫策略，包含設置公園兒童遊戲場遮陽設施，補助住宅、社區張貼玻璃隔熱膜及更換省電空調，引導市民朝永續綠色消費等；同時提醒民眾盡可能在通風良好、有空調的室內，減少戶外活動、勞動、避免劇烈運動。（編輯：張銘坤）1140630

#公園處
#社會局
#衛生局
#教育局
#勞動局
#環保局
#中央氣象署
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