吳德榮：今明有機會挑戰今年最高溫 本週可能有雙颱生成

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）氣象專家吳德榮表示，今、明天高溫略升、熱如盛夏，有挑戰今年高溫機率；根據模式模擬，菲律賓東方海面本週有熱帶擾動醞釀，下半週起先後有輕颱發展成形，都向東北遠離。

交通部中央氣象署發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，台北市、新北市今天白天為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，而台南市、高雄市為黃色燈號，注意36度以上高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，在菲律賓東方海面本週有熱帶擾動醞釀，大約下半週起在關島北方及琉球南方，先後有輕颱發展成形，但都向東北遠離。

吳德榮指出，依據最新歐洲系集模式，7月6日模擬圖顯示，從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低的輕颱存在機率，隱含其模擬位置很分歧，而最高機率（40%）則集中在琉球東南方及日本南方海面、顯示其影響台灣的機率偏低。

他說，最新美國系集模式（GEFS），仍呈現分歧如「天女散花」狀的模擬路徑，由於各國模式還會持續調整，應耐心觀察。

吳德榮指出，歐洲模式模擬顯示，今、明兩天高溫略升、熱如盛夏，局部地區有挑戰今年高溫的機率，注意防曬、防中暑。水氣略減少，各地晴朗、午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨，恆春半島也偶有短暫降雨的機率。

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氣溫部分，吳德榮指出，預計今天北部23至38度，中部22至37度，南部22至37度，東部21至36度。

吳德榮表示，7月2日至6日各地晴朗午後多雲、山區有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及鄰近平地的機率，而高溫雖微降，各地仍炎熱、紫外線強，須注意防曬、防中暑。（編輯：李淑華）1140630