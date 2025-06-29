7月新制整理 護照線上申換條件放寬、北市公私立學校免洗餐具收費

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（中央社網站）7月起多項攸關民眾權益的新制上路，包括線上申換護照條件放寬、數位客家幣開放登記、室內家貓免強制施打狂犬病疫苗，以及台北市公私立學校免洗餐具收費等。中央社整理相關內容讓你一次了解：

觀光

★線上申換護照條件放寬 效期不足6月適用

「有條件式線上申換護照」措施放寬，凡是符合在台有戶籍的成年人、護照已逾期或所餘效期少於6個月且未遺失且護照資料頁記載事項不需要變更者，可以使用「自然人憑證」在外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」網頁線上申換護照。

★1000元數位客家幣開放登記

客委會發放合計28萬份、面額等同新台幣1000元的數位客家幣，7月起開放年滿18至49歲的民眾依身分證末碼登記；抽中的民眾可從今年8月起，到11個縣市70個客家文化重點發展區的合作店家使用，臨櫃結帳時只要出示客家幣QR code給店家掃描並輸入消費金額後即完成抵用，使用期間至明年6月30日止。

交通

★國籍航空公司軍人優先登機

現役軍人本人出示軍人身分證供識別後，在台灣機場搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、華信航空及立榮航空6家國籍航空公司的國際線航班，享有優先登機禮遇。

★颱風警報期間新增濱海鄉鎮風力預報

氣象署在颱風季颱風警報期間新增「濱海鄉鎮風力預報」服務，並在颱風警報期間的縣市首長視訊連線會議，加強說明內陸與濱海風力差異，作為地方政府停班停課參考。

醫藥照護

★術後加速康復縮短住院天數

衛福部推動術後加速康復計畫，鼓勵院所提供整合性照護，強化術前準備，提升手術照護品質，並控制醫療成本，加速病人術後恢復及早出院。新制從骨科的膝關節與髖關節置換手術開始，適用對象為70歲以上且麻醉風險高者（3至4級），預估年受惠2600人次，將投入6000萬元預算；未來將逐步推廣至更多科別。

★眼唇部化粧品等應建產品資訊檔案

製造及輸入業者須建立嬰兒用、唇用、眼部用與非藥用牙膏、漱口水等化粧品，應建置產品資訊檔案，保障民眾使用化粧品安全。

生活

★室內家貓免強制施打狂犬病疫苗

農業部防檢署公告，飼養於室內的貓咪，且外出時會使用提籃、推車或運輸籠等避免脫逃措施者，不再強制施打狂犬病疫苗。但若是自由進出的放養貓，仍需施打。

★高溫防護地圖發布

環境部7月發布高溫防護地圖，讓民眾知道高溫出現時，何處可以吹冷氣，預計明年夏季依警示開放避暑設施。

★青春動滋券可兌換YouBike騎乘券

體育署7月15日起開放16至22歲的國民領取兌換「YouBike動滋騎乘券」，屬於常態性發送，但僅限於「做運動」、「看比賽」。

★大型建物防空避難設備納安全檢查

建築物附建防空避難設備納入建築物公共安全檢查及申報，以完善建築物附建防空避難設備的使用安全，並配合警政單位避難演練，提升民眾應對危機能力。

★職災死亡勞工家屬慰問金調高至20萬元

根據現行規定，職災死亡勞工家屬慰問金為10萬元。勞動部考量通貨膨脹及生活所需費用上升，修正相關規定，將慰問金調升至20萬元。

★殉職警消等人員免費使用公立殯葬設施

殉職警察、義勇警察、民防人員、消防人員、義勇消防人員或其他依法令從事公務的人員，可免費使用公立殯葬設施。

★私立公墓納骨塔契約費用應含管理費

私立公墓或納骨塔業者向消費者收取的契約一切費用，應包含有12%以上的管理費，同時將現行殯葬設施經營管理基金與管理費「兩制合一」，強化私立公墓納骨塔安全保障與災後修護資源運用。

地方

★台北市政府機關、公私立學校免洗餐具收費

起北市政府機關、公私立學校及北市府所屬各機關委外經營場館，7月22日一次性餐具將收費、不得低於新台幣1元，列管約280處、年減2700萬個垃圾。

★台北市旅宿不提供梳子、浴帽等個人衛生用品

台北市轄內觀光旅館業及旅館業7月22日起不提供一次性使用的梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽6項個人衛生用品，明年元旦起違規者處新台幣3000元至1萬元罰鍰。

★台北市第三期空維區啟動取締 違規直接開罰

新生南路羅斯福路口，至松江路民權東路口的南北向車道，7月起進入第三期空維區的違規取締作業階段，出廠滿3年的柴油大客貨車與小貨車、起重機及出廠滿5年燃油機車，若未取得標章或完成檢驗，將開罰新台幣500到5000元不等。

★澄清湖景區全國遊客免費入園

高雄市政府7月起代管澄清湖風景區，原本只有高雄市民眾免費入園，擴大為全國遊客都免收費。開放時間則參照現行自來水公司每週一休園規定，並根據季節進行調整。

★高雄市生育津貼新制

高雄市生育津貼設籍時間從原來的1年縮短為10個月，並增訂出生胎兒為早產兒可領取生育津貼。

★高雄市修繕住屋補助調升

低收、中低收老人修繕住屋補助，原最高補助5萬元，114年7月1日起調整為最高補助10萬元。

★高雄YouBike2.0E投保才可租借

高雄公共自行車YouBike2.0已累積超過6600萬騎乘人次，市府交通局今天提醒，7月起必須投保公共自行車傷害險才可租借YouBike2.0E（電動輔助自行車）。

★台東縣森林公園票價調整

台東森林公園入園票價調整，12歲以下孩童、設籍台東縣或於縣內服務、工作、就學或持有縣府製發的智慧卡證者，維持免費；遊客成人票價由30元調整為80元；12歲以上國、高中學生、65歲以上年長者，憑國民身分證為半票50元；20人以上團體，則有團體票每人60元。

★小琉球蛤板灣潮間帶收費

屏東縣小琉球蛤板灣潮間帶收取觀光保育費，每名遊客新台幣60元，減少人潮造成的生態壓力。

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★科博館展示場全票變120元

國立自然科學博物館展示場全票票價自新台幣100元調漲為120元，恐龍卡辦卡費由每張300元調漲為360元。（編輯：李念庭）1140629